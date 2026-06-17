Les matemàtiques es converteixen en guia turística a Manresa de la mà de la comunitat educativa

Els alumnes de 6è A de l'Escola Sant Ignasi de Manresa han vist culminada la feina desenvolupada durant tot el curs amb la publicació d'un fulletó turístic que proposa descobrir la ciutat a través de les matemàtiques. El material, elaborat en el marc d'un projecte interdisciplinari, ja està disponible a l'Oficina de Turisme i pròximament també es podrà consultar a través del xatbot de Manresa Turisme.
Un projecte que uneix matemàtiques i patrimoni
Durant els darrers mesos, els estudiants han treballat en una iniciativa educativa centrada en les matemàtiques i el patrimoni manresà. El resultat ha estat la creació d'una ruta històrica que convida visitants i ciutadania a conèixer alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat des d'una perspectiva diferent, participativa i innovadora.
Per celebrar la materialització del projecte, els alumnes han visitat l'Oficina de Turisme de Manresa, on han pogut veure els exemplars impresos del fulletó que han elaborat durant el curs.
Recepció institucional i visita al Centre Històric
L'alumnat i el professorat han estat rebuts pel regidor de Turisme, Joan Vila, i pel gerent de la Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires, Jordi Serra, que els han mostrat els fulletons ja exposats al públic.
La jornada s'ha completat amb una visita guiada a la Casa Fàbregas i al Carrer del Balç, dos dels espais patrimonials més representatius del centre històric de la ciutat.
Disponible per als visitants
El fulletó inclou informació sobre diversos indrets destacats de Manresa, com la Basílica de la Seu, la Cova de Sant Ignasi o el Casino de Manresa, així com continguts relacionats amb Ignasi de Loiola i el Camí Ignasià.
El material es pot recollir a l'Oficina de Turisme de Manresa, situada a la plaça Major, i en els pròxims dies també quedarà integrat al xatbot turístic disponible al web de Manresa Turisme, ampliant així les opcions perquè visitants i ciutadania descobreixin la ciutat a través d'aquesta proposta educativa.