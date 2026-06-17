Manresa dedica set nous espais públics a dones científiques i referents escollides pels escolars

Manresa ha incorporat oficialment set nous noms femenins al nomenclàtor de la ciutat amb la denominació de places, passatges, una rotonda i un parc que fins ara no tenien nom oficial. La iniciativa, impulsada per la Comissió del Nomenclàtor de l'Ajuntament i desenvolupada amb la participació de l'alumnat de primària, vol continuar avançant en la feminització dels espais públics de la ciutat.
Set espais dedicats a dones científiques i referents
Durant aquest mes de juny s'han instal·lat les plaques dels set nous espais, que han estat descobertes en petits actes amb la participació dels alumnes de les escoles que han pres part en el projecte.
Aquest dimecres s'ha celebrat l'acte de descoberta de la darrera placa, corresponent al nou Parc Hedy Lamarr, amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la regidora de Feminismes i LGTBI, Isabel Sánchez, i alumnat de l'Escola Valldaura.
L'actuació dona compliment a l'acord aprovat pel ple municipal el passat mes d'abril i afecta espais que fins ara no disposaven d'una denominació oficial, com ara rotondes, passatges o places interiors d'illa.
Un projecte participatiu amb les escoles
La tria dels noms ha estat fruit d'un procés participatiu en què han tingut un paper protagonista els alumnes de 5è de primària de les escoles Bages, FEDAC Manresa, l'Espill, Les Bases, La Renaixença, Valldaura i La Flama.
Els infants van treballar les biografies de diverses dones científiques i referents femenines, aprofundint en qüestions relacionades amb els estereotips de gènere, la invisibilització de les dones i la participació ciutadana com a eina de transformació social.
El resultat d'aquest treball es va materialitzar l'any passat en l'exposició Dones científiques als carrers, que es va poder visitar a l'Espai Plana de l'Om. La mostra recollia les biografies de deu candidates que posteriorment es van sotmetre a votació popular. En el procés hi van participar 376 persones.
Per reconèixer la tasca dels centres educatius, l'Ajuntament va organitzar el passat 29 de maig un acte institucional al Teatre Conservatori.
Continuar feminitzant el nomenclàtor
Segons destaca el consistori, el nomenclàtor manresà ha estat històricament dominat per noms masculins, una realitat compartida amb la majoria de ciutats. Amb aquestes noves incorporacions es vol avançar cap a una representació més equilibrada de les dones a l'espai públic.
En els darrers anys, la ciutat ja havia incorporat al nomenclàtor noms com els de Pilar Bertran Vallès, Palmira Jaquetti, Irene Polo, Neus Català, Francesca Espinel, Anna Solà Sardans, Assumpció Balaguer, la Fadulla o les Ínyigues.
Quins són els nous espais?
Els set nous espais batejats són el Passatge d'Alice Guy, pionera del cinema; el Passatge de Cecília Payne, astrònoma que va revolucionar el coneixement sobre la composició de les estrelles; la Plaça d'Ignàsia Salvans Casas, una de les primeres metgesses de Manresa; la Plaça de Montserrat Bobé i Marsal, també pionera de la medicina femenina a la ciutat; la Plaça de Mary Anning, considerada una figura clau de la paleontologia; la rotonda Rosalind Franklin, en homenatge a la científica que va contribuir decisivament a la descoberta de l'estructura de l'ADN, i el Parc Hedy Lamarr, reconeguda per les seves aportacions pioneres a la tecnologia i les telecomunicacions.
Amb aquestes incorporacions, Manresa suma set nous espais que reconeixen la contribució de dones destacades en àmbits científics, culturals i socials, alhora que reforça la presència femenina en el mapa urbà de la ciutat.