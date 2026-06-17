Junts Manresa qüestionarà al ple el mural de suport a Palestina de la plaça Bonavista

Junts per Manresa presentarà una pregunta al ple municipal d'aquest dijous per demanar al govern local quins criteris utilitza a l'hora d'autoritzar murals i pintades en espais públics de la ciutat. La iniciativa se centra en el mural de suport a Palestina situat a la plaça Bonavista, que inclou el missatge Boicot ICL, una referència a l'empresa que explota les mines de potassa de Súria.
Junts vol conèixer els criteris d'autorització
La regidora de Junts, Lluïsa Tulleuda, ha explicat aquest dimecres en roda de premsa que la formació considera necessari aclarir quins són els criteris que segueix l'Ajuntament per donar llum verda a aquest tipus d'intervencions artístiques a la via pública.
Segons ha exposat, fins ara tenien entès que no s'autoritzaven murals amb finalitats partidistes, propaganda ideològica o eslògans susceptibles de dividir la societat o incitar a la confrontació. En aquest sentit, la regidora considera que el mural de la plaça Bonavista incorpora elements que podrien encaixar en aquestes categories.
Per aquest motiu, Junts preguntarà al govern municipal quina valoració es va fer abans d'autoritzar la intervenció i quins criteris concrets es van aplicar en aquest cas.
També demanen explicacions sobre les modificacions dels criteris
Si és el cas, la formació també vol saber per què es modificar els criteris per autoritzar murals com el de la plaça Bonavista. En aquest sentit, preguntarà qui va impulsar aquests canvis, qui els va executar i qui va autoritzar les modificacions.
Tulleuda ha defensat que cal diferenciar entre la llibertat d'expressió i l'autorització d'elements que, segons el seu parer, poden generar divisió entre la ciutadania. Per això, considera que l'Ajuntament ha d'explicar amb transparència els criteris que aplica en aquests casos.
Referència al missatge contra ICL
Durant la seva intervenció, la regidora ha assenyalat especialment la presència del missatge Boicot ICL dins del mural. Segons Junts, es tracta d'una qüestió rellevant perquè fa referència a una empresa amb una forta implantació econòmica i laboral a la comarca.
La formació considera que l'autorització d'aquest tipus de missatges podria obrir la porta a expressions similars dirigides contra altres empreses multinacionals o actors econòmics, i per això reclama que el govern municipal defineixi amb claredat els límits i criteris que aplica a l'hora d'autoritzar murals en espais públics de Manresa.
Altres preguntes al ple
Junts presentarà tres preguntes més al ple. Per una banda sobre el futur urbanístic de l'edifici Llisach, i per les altres, sobre les actuacions a la carretera de Santpedor pel pas de la Via Verda, i per la pèrdua de parades al mercat ambulant del barri de la Mion.