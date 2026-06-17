Junts reclama un pla urgent per evitar la desaparició del Club Hoquei Manresa

Junts per Manresa presentarà al ple municipal d'aquest dijous una moció per reclamar mesures urgents que garanteixin la continuïtat del Club Hoquei Manresa. La formació alerta que les deficiències de les instal·lacions esportives on desenvolupa l'activitat l'entitat posen en risc el seu futur i estan provocant la pèrdua de jugadors cap a altres municipis.
Junts alerta d'una situació "límit"
La moció, presentada per la regidora Lluïsa Tulleuda, posa el focus en la situació que viu el Club Hoquei Manresa, una entitat amb més de vint anys d'història i prop d'un centenar de jugadors de diferents categories.
Segons ha exposat Tulleuda en roda de premsa, les mancances de les instal·lacions esportives estan dificultant el funcionament normal del club fins al punt que podria arribar a desaparèixer si no es troben solucions. La regidora ha assegurat que les condicions actuals fan que moltes famílies optin per traslladar els seus fills a clubs d'altres municipis de la comarca o fins i tot de fora del Bages.
La formació recorda que l'entitat arrossega problemes des de fa aproximadament una dècada i que, durant aquest temps, ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament per intentar trobar alternatives que permetessin millorar la seva situació.
Una proposta per planificar actuacions i inversions
Davant aquest escenari, Junts proposa que l'Ajuntament elabori un informe tècnic que inclogui un pla d'actuació amb calendari, recursos econòmics i espais adequats perquè les diferents disciplines esportives de la ciutat puguin desenvolupar la seva activitat en condicions.
La formació considera que Manresa, després d'haver estat Ciutat Europea de l'Esport, ha d'assumir un compromís ferm amb les entitats esportives i garantir que disposin d'instal·lacions adequades.
Tulleuda també ha explicat que durant aquesta temporada el Club Hoquei Manresa s'ha vist obligat a suspendre una quarantena d'entrenaments a causa de l'estat de la pista on desenvolupa l'activitat, especialment en episodis de pluja. A més, ha recordat que la pista d'entrenament de moltes categories és un espai d'ús compartit amb el veïnat de la Balconada i no d'una instal·lació exclusiva per al club.
La polèmica de la pista de Cal Gravat
Durant la compareixença, els representants de Junts han fet referència a una proposta que el club havia treballat per construir una pista a Cal Gravat amb participació privada. Segons han assegurat, aquesta alternativa havia estat plantejada després de converses amb l'Ajuntament, però finalment hauria estat descartada pel consistori.
El portaveu del grup municipal, Ramon Bacardit, ha definit la situació com un "crit d'auxili" del club. Segons ha afirmat, l'entitat ha complert totes les demandes que se li havien traslladat per intentar trobar una solució, però es troba ara sense una alternativa viable.
Bacardit ha remarcat que el club acaba d'aconseguir un ascens de categoria i que competeix en un entorn on l'hoquei té una gran implantació, especialment a les comarques d'Osona i l'Anoia. En aquest context, ha advertit que les deficiències de les instal·lacions estan afavorint la marxa de jugadors amb projecció esportiva cap a altres poblacions.
Per aquest motiu, Junts demanarà al ple que l'Ajuntament assumeixi un compromís concret per garantir la viabilitat futura del Club Hoquei Manresa i evitar que una entitat històrica de la ciutat acabi desapareixent per manca d'equipaments adequats.
En el ple d'aquest dijous, Junts també presentarà una moció per controlar la vegetació seca en entorns urbans i periurbans de la ciutat .