L'Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós celebra 25 anys amb una festa

L'Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest dissabte el seu 25è aniversari amb un acte que ha aplegat la comunitat educativa i representants institucionals. La jornada ha combinat música, cultura popular i reconeixement a la trajectòria del centre.
Una celebració amb participació institucional i educativa
L'Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages ha commemorat els seus 25 anys d'història amb un acte que ha reunit alumnat, exalumnes, professorat i representants del municipi. Entre les autoritats presents hi havia l'alcalde, Joan Carles Batanés; el regidor d'Ensenyament, David Serrano, i el director adjunt dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, Nacho Vergara.
La celebració s'ha iniciat amb una actuació musical a càrrec de l'alumnat, que ha donat pas als parlaments institucionals i a un repàs de la trajectòria del centre.
Record dels inicis i reconeixement a figures clau
Durant l'acte, Josep Rafart, alcalde en el moment de la inauguració, ha recordat els inicis de l'institut i ha destacat el paper dels exalcaldes Ignasi Sala i Bartomeu Ayala en la seva construcció.
També han intervingut el director actual, Carles Albors, i l'antic director Lluís Virós, que ha tingut un record per Eduard Casserras, exdirector i professor del centre, traspassat l'any 2021.
Cultura popular i creació pròpia de l'alumnat
La jornada ha estat marcada per una àmplia participació d'entitats i alumnat, amb la presència de l'hereu i la pubilla, actuacions dels dansaires de l'Esbart Som Riu d'Or, el ball de gegants amb la colla local i una exhibició de patinatge del Club CEFAR.
Un dels moments més destacats ha estat la presentació d'un nou gegantó i un nou nan, el gegantó Gerbert d'Aurillac i el nan Batxibac, creats pels mateixos alumnes del centre. També s'ha estrenat l'himne de l'institut, elaborat per l'alumnat.
Un centre vinculat al coneixement i la innovació
L'Institut Gerbert d'Aurillac porta el nom d'un savi del segle X destacat en els àmbits de les matemàtiques i la ciència, que simbolitza els valors de coneixement, innovació i esperit crític.