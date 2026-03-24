Grup Solucions estrena oficines a Sant Fruitós i preveu doblar la plantilla

Grup Solucions ha inaugurat unes noves oficines a Sant Fruitós de Bages amb l'objectiu d'impulsar el seu creixement i consolidar-se com a referent en el sector primari, la gestió de residus i les energies renovables. L'empresa preveu doblar la seva plantilla en dos anys i augmentar la facturació un 30% durant aquest 2026.
Una inversió per créixer des del territori
La companyia, que fins ara operava des de la carretera de Cardona de Manresa, ha traslladat la seva activitat a unes noves instal·lacions situades al polígon de la carretera de Berga. El projecte ha suposat una inversió d'un milió d'euros i inclou un espai de 1.200 metres quadrats, amb 600 metres quadrats destinats a oficines modernes i adaptades a les necessitats actuals.
Expansió sostinguda i nous objectius
Fundada l'any 1999 per l'enginyer agrícola Ricard Planas, Grup Solucions ha experimentat un creixement sostingut d'entre el 12% i el 15% anual en els darrers anys. L'any 2025 va tancar amb una facturació d'1,2 milions d'euros, i ara es marca com a repte arribar a increments significatius en els pròxims exercicis.
Per fer-ho possible, l'empresa vol ampliar l'equip actual de 18 professionals fins a doblar-lo en un termini de dos anys, donant resposta a l'augment de projectes i a la demanda creixent dels seus serveis.
Aposta pel talent local
Un dels pilars de l'estratègia de creixement és la captació de talent del territori. L'empresa busca incorporar perfils d'enginyeria -agrícola, industrial i d'obra pública-, així com arquitectes, ambientòlegs, biòlegs i economistes.
Segons la direcció, es tracta d'oferir oportunitats professionals atractives sense necessitat de desplaçar-se fora de la comarca, contribuint així a retenir talent i millorar la qualitat de vida dels treballadors.
Projectes de gran abast
Grup Solucions participa actualment en projectes destacats en diferents àmbits. En el sector ramader, treballa en explotacions arreu de Catalunya, Espanya i Portugal, amb iniciatives com una granja de vaques a la demarcació de Lleida valorada en 30 milions d'euros, que es convertirà en el principal centre de producció de llet del país.
En l'àmbit de la gestió de residus, l'empresa està implicada en projectes com la planta de tractament del Bages, amb una inversió de 22 milions d'euros, així com en instal·lacions a Tarragona i a l'entorn de Barcelona.
Pel que fa a les energies renovables, destaca la seva participació en projectes de biogàs com el de Sant Mateu de Bages, amb capacitat per gestionar fins a 200.000 tones anuals.