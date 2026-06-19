L'Institut Guillem Catà exhibeix projectes innovadors de terror i oci alternatiu

L'Institut Guillem Catà de Manresa ha celebrat aquest dijous l'acte de cloenda dels projectes Innova FP 2026, una jornada en què s'han presentat dues iniciatives interdisciplinàries que han implicat alumnat de diversos cicles formatius i empreses col·laboradores. Els projectes han posat en valor l'aprenentatge pràctic, la innovació i la connexió entre la formació professional i el món laboral.
Un dels projectes ha estat liderat per l'alumnat del cicle superior de Caracterització i Maquillatge Professional a petició de l'empresa Haunted House SL, responsable de l'Hotel Insomnia. La iniciativa ha consistit en la creació de cinc personatges de terror adaptats a l'univers narratiu de l'empresa, així com en la millora de les tècniques de caracterització dels seus actors.
Cinc personatges de terror per a l'Hotel Insomnia
El projecte ha integrat maquillatge, pròtesis, impressió 3D, indumentària i estratègies de comercialització, amb la participació també de l'alumnat dels cicles d'Estètica i Bellesa i de Gestió de Vendes i Espais Comercials. La col·laboració amb la Manresa Film Office ha permès presentar els personatges creats durant la Gala Plácido.
L'experiència ha estat molt ben valorada per l'empresa col·laboradora, que ha destacat la qualitat dels resultats i la implicació de l'alumnat. Tot i això, el centre lamenta que el Departament d'Educació hagi decidit no donar continuïtat al cicle de Caracterització i Maquillatge Professional.
Del rol i el Magic a festivals internacionals
El segon projecte, batejat com a CataPiques, s'ha desenvolupat amb la col·laboració de la botiga manresana 2 de Piques i el cicle d'Animació Sociocultural. Entre abril i juny s'han organitzat sessions obertes de jocs de rol, Magic: The Gathering i jocs de taula, amb la participació d'altres cicles del centre.
La iniciativa ha anat més enllà de l'àmbit local. L'alumnat ha participat com a dinamitzador en esdeveniments de referència com el Festival de Jocs del Pirineu, a la Seu d'Urgell, i el festival Alchimie du Jeu de Tolosa de Llenguadoc, que aplega unes 30.000 persones. En aquest darrer certamen van impulsar un espai dedicat als jocs tradicionals catalans que va obtenir una notable acollida.
Els dos projectes han estat finançats pel Ministeri d'Educació, el Fons Social Europeu i el Departament d'Educació i Formació Professional, i han permès a l'alumnat aplicar els coneixements adquirits en contextos reals i professionals.