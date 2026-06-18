L'Anònima de Manresa rep el Premi Re-FAD per la seva rehabilitació arquitectònica

La rehabilitació de L'Anònima de Manresa ha estat distingida amb el Premi Re-FAD 2026, un dels reconeixements més prestigiosos de l'arquitectura de la península en l'àmbit de la rehabilitació, reutilització i regeneració d'edificis. L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ho ha comunicat aquest dijous abans de l'inici del ple municipal.
El projecte premiat, obra de l'arquitecta Meritxell Inaraja i impulsat per l'Ajuntament de Manresa, ha recuperat l'antiga central elèctrica de l'Anònima Manresana, un edifici emblemàtic del patrimoni industrial de la ciutat, per convertir-lo en un equipament públic destinat a usos culturals, socials i comunitaris.
El reconeixement arriba en la 68a edició dels Premis FAD, considerats una de les cites de referència de l'arquitectura i el disseny a l'Estat.
Recuperar un edifici clau en la història de Manresa
L'edifici de L'Anònima va ser construït l'any 1894 a partir d'un projecte de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. Des dels seus inicis va ocupar una posició estratègica al nucli antic de la ciutat i va tenir un paper determinant en el desenvolupament industrial i urbà de Manresa.
La intervenció ara premiada ha permès recuperar aquest immoble històric preservant-ne els valors patrimonials i arquitectònics, al mateix temps que l'ha adaptat a les necessitats actuals. El projecte també ha tingut la voluntat de reforçar la vida social i urbana del Barri Antic, convertint l'espai en un nou pol d'activitat ciutadana.
El jurat dels Premis FAD ha valorat precisament aquesta capacitat de donar una nova funcionalitat a un edifici històric sense perdre la seva identitat original, una de les característiques que defineixen la categoria Re-FAD.
Un dels guardons més importants de l'arquitectura
El Premi Re-FAD reconeix anualment les millors intervencions de rehabilitació arquitectònica. En aquesta edició, L'Anònima ha estat l'obra escollida entre els projectes finalistes presentats d'arreu de l'Estat.
Pel que fa a la resta de categories, el Premi FAD d'Arquitectura ha estat compartit entre l'Edificio para Infinito Delicias, de Madrid, dels estudis Husos i elii, i Recircular l'Eixample, de Barcelona, de Flexoarquitectura i addenda architects.
També han estat distingits la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid, en la categoria d'Interiorisme; el projecte Canòpia Urbana - Àmbit Túnels de Barcelona, en Ciutat i Paisatge, i Limina, a Hernani, en la categoria d'Intervencions Efímeres.
Un reconeixement a la transformació del patrimoni industrial
L'obtenció del Premi Re-FAD situa Manresa en el mapa de les intervencions arquitectòniques més destacades de l'any i suposa un nou aval a l'aposta municipal per la recuperació del patrimoni industrial de la ciutat.
La transformació de L'Anònima és una de les actuacions urbanes més rellevants dels darrers anys a Manresa, tant pel valor històric de l'edifici com per la seva funció actual com a equipament al servei de la ciutadania. El guardó reconeix ara una actuació que ha convertit una antiga infraestructura industrial en un nou espai de dinamització cultural i social per al conjunt de la ciutat.