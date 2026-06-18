Més de 300 persones participen en sessions de teatre fòrum contra l'edatisme al Bages

Més de 300 persones han participat entre els mesos de maig i juny en les deu sessions de Teatre Fòrum organitzades pel Consell Comarcal del Bages en diferents municipis de la comarca. Les activitats, conduïdes per l'entitat ImpactaT, han servit per fomentar la reflexió col·lectiva sobre l'edatisme, les cures i les relacions entre generacions mitjançant una metodologia participativa que convida els assistents a implicar-se directament en les situacions plantejades.
La iniciativa forma part de les accions que el Consell Comarcal desenvolupa per promoure un envelliment actiu i combatre els estereotips associats a la vellesa. A través del teatre, els participants han pogut analitzar conflictes i situacions quotidianes vinculades a les persones grans i debatre possibles alternatives des de diferents perspectives.
Dues obres per reflexionar sobre l'envelliment
La programació ha inclòs la representació de dues peces de Teatre Fòrum. D'una banda, Àvies segle XXI, una proposta que posa el focus en les relacions intergeneracionals i en els sacrificis sovint invisibles que assumeixen moltes persones grans dins l'entorn familiar. De l'altra, Què farem amb l'àvia?, que aborda qüestions relacionades amb l'autonomia personal, la discriminació per raó d'edat i l'adaptació als canvis en les dinàmiques familiars.
Aquest format permet que els espectadors passin de ser observadors a participar activament en el desenvolupament de les situacions plantejades, aportant idees i alternatives per afrontar els conflictes representats.
Participació a nou municipis i un centre educatiu
Les sessions s'han dut a terme a Sant Vicenç de Castellet, Callús, Sant Mateu de Bages, Cardona, Navàs, Artés, Balsareny, Navarcles i Sant Fruitós de Bages. A més, també s'ha organitzat una activitat a l'Institut Guillem Catà de Manresa amb alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
La participació de persones grans, estudiants i ciutadania de diferents edats ha contribuït a enriquir els debats generats al voltant dels reptes socials vinculats a l'envelliment i les cures.
La consellera de Serveis Socials d'Atenció Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Lluïsa Tulleuda, ha destacat que aquestes sessions "formen part del treball que impulsem des del Consell Comarcal per combatre l'edatisme i promoure un envelliment actiu i digne". Segons ha explicat, l'objectiu és "generar espais de reflexió i participació que ajudin a trencar estereotips sobre les persones grans i a reforçar els vincles entre generacions".
Tulleuda ha remarcat que aquesta línia de treball complementa altres iniciatives que desenvolupa l'ens comarcal, com el Servei Especialitzat d'Atenció a les Persones Grans per a la detecció de maltractaments, la formació de professionals i el suport als espais de participació de la gent gran als municipis.
Amb aquesta nova edició del Teatre Fòrum, el Consell Comarcal del Bages reforça la seva aposta per sensibilitzar la ciutadania sobre els drets i la realitat de les persones grans, tot afavorint espais de trobada i diàleg entre generacions.