Sant Fruitós de Bages renova la teulada de la Biblioteca Municipal amb coberta enjardinada

Aquest desembre, la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages ha estrenat una teulada renovada després d'una intervenció de l'Ajuntament destinada a reparar els desperfectes provocats pel pas del temps. La reforma ha inclòs la construcció d'una nova solera de formigó i la instal·lació d'herba artificial, recuperant així l'esperit del projecte original i millorant l'estètica i la durabilitat de l'edifici.
Reparació de la teulada i nova solera de formigó
L'actuació de reparació ha estat necessària per solucionar els problemes derivats del desgast de la coberta. Per això, s'ha construït una nova solera de formigó que ofereix una base sòlida i duradora, preparada per suportar els elements i garantir la integritat de l'edifici. Sobre aquesta solera, s'ha col·locat herba artificial, una solució que combina funcionalitat i estètica, i que permet conservar la línia del projecte original de la biblioteca.
Recuperar l'esperit del projecte inicial
El projecte original de la Biblioteca Municipal preveia una coberta enjardinada, amb un espai verd que integrés l'edifici amb el seu entorn. Amb aquesta intervenció, l'Ajuntament ha recuperat aquest concepte, creant una superfície verda que aporta un valor estètic i ambiental a la construcció. L'herba artificial garanteix també un manteniment senzill i una major durabilitat que el jardí original, oferint un espai harmoniós i visualment atractiu per a la ciutadania.
Millora estètica i integració urbana
Amb la renovació de la teulada, la Biblioteca Municipal no només recupera l'esperit original del projecte, sinó que també millora la seva imatge i la seva integració en el teixit urbà de Sant Fruitós de Bages.