Sant Fruitós estrena l'app «Brucardes Mobilitat» per compartir cotxe entre veïns de la urbanització

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha llançat Brucardes Mobilitat, una aplicació mòbil gratuïta que permet als veïns de les Brucardes compartir trajectes en vehicle privat. La iniciativa, guanyadora dels Pressupostos Participatius de 2024, vol fomentar la mobilitat col·laborativa i sostenible dins del nucli residencial.
Una iniciativa sorgida de la ciutadania
L'aplicació Brucardes Mobilitat és una proposta nascuda dels Pressupostos Participatius de 2024, en què els mateixos veïns de les Brucardes van escollir impulsar una eina per facilitar el desplaçament compartit entre els residents. L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet realitat aquesta iniciativa, que busca reduir l'ús individual del vehicle privat, fomentar la sostenibilitat i enfortir la xarxa veïnal.
Disponible gratuïtament per a Android i iOS, l'app es pot descarregar cercant Brucardes Mobilitat a les plataformes habituals. El seu funcionament és senzill: després de registrar-se una sola vegada, els usuaris poden començar a oferir o sol·licitar trajectes amb altres veïns.
Com funciona l'aplicació
A la pantalla principal, els usuaris poden publicar trajectes amb el seu vehicle, indicant el dia, hora i nombre de places disponibles. També poden demanar plaça en els trajectes que ofereixin altres persones. Quan la reserva es confirma, conductor i passatger poden comunicar-se mitjançant un xat privat per acordar els detalls del desplaçament, com el punt de trobada o l'hora exacta de sortida.
Tots els trajectes que es gestionin a través de l'aplicació són gratuïts, i el sistema està pensat per facilitar la confiança i la proximitat entre veïns, contribuint a un ús més eficient dels vehicles i a una mobilitat més sostenible dins i fora de la urbanització.
Reunió informativa per a veïns
Per tal de donar a conèixer totes les funcionalitats de la nova eina, l'Ajuntament ha convocat una reunió informativa el dimecres 5 de novembre a les 8 del vespre, al Casal d'Entitats (Sala Riu d'Or, carretera de Vic, 52). Durant la trobada, els assistents rebran assessorament personalitzat per descarregar i registrar-se a l'aplicació.