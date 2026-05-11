Sant Fruitós obre el concurs per gestionar la barra de la Festa Major d'Estiu

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert la convocatòria per adjudicar la gestió de la barra de bar de la Festa Major d'Estiu 2026, que tindrà lloc del 30 de juny al 6 de juliol. La iniciativa s'adreça a les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d'Entitats amb l'objectiu de fomentar la seva participació activa en la festa i contribuir al finançament de la seva activitat.
Convocatòria oberta fins al 27 de maig
Les entitats interessades poden presentar la seva sol·licitud fins al 27 de maig a través de la seu electrònica municipal, adjuntant la documentació requerida i una memòria descriptiva de la proposta.
Per escollir l'entitat adjudicatària, el consistori valorarà diferents criteris com l'activitat anual de l'associació i la seva implicació en la programació municipal, l'experiència prèvia en la gestió de barres similars i la qualitat de la proposta gastronòmica presentada.
Sostenibilitat i producte de proximitat
Entre els aspectes que es tindran especialment en compte hi ha l'ús de productes de proximitat o de comerç just, la incorporació d'opcions adaptades a persones amb intoleràncies alimentàries o dietes específiques i les mesures de sostenibilitat, com ara la utilització de gots reutilitzables.
La convocatòria arriba enguany a la tercera edició i es consolida com una fórmula de col·laboració entre l'Ajuntament i el teixit associatiu local per impulsar unes festes més participatives, sostenibles i vinculades al municipi.