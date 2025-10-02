Tall de trànsit al Pont de Sant Francesc, dissabte

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha informat que, en el marc de les obres de rehabilitació del Pont de Sant Francesc, ubicat a la carretera C-37z, es faran treballs finals que requeriran el tall del trànsit de vehicles.\r\n\r\nAquest tall es durà a terme el pròxim dissabte 4 d'octubre, des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda. Com a alternativa, l'accés de vehicles cap a les carreteres C-37z en direcció al barri del Xup i C-1411b en direcció al barri de la Guia es farà a través del Pont de la Reforma.\r\n