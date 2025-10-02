02 de octubre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Tall de trànsit al Pont de Sant Francesc, dissabte

S'hi faran els treballs finals de les obres de rehabilitació

  • Un turisme creua el renovat Pont de Sant Francesc -

ARA A PORTADA

Publicat el 02 d’octubre de 2025 a les 14:25

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya ha informat que, en el marc de les obres de rehabilitació del Pont de Sant Francesc, ubicat a la carretera C-37z, es faran treballs finals que requeriran el tall del trànsit de vehicles.

Aquest tall es durà a terme el pròxim dissabte 4 d'octubre, des de les 9 del matí fins a les 6 de la tarda. Com a alternativa, l'accés de vehicles cap a les carreteres C-37z en direcció al barri del Xup i C-1411b en direcció al barri de la Guia es farà a través del Pont de la Reforma.

Et pot interessar