Imagina't torna a Manresa amb «L'Adelina i en Hop» i més propostes de tardor

Aquest dissabte 4 d'octubre arrenca la temporada d'Imagina't amb l'obra L'Adelina i en Hop de Txo Titelles a l'Espai Plana de l'Om. El cicle familiar continuarà durant la tardor amb diverses companyies i muntatges teatrals a Manresa.
Arrenca la temporada amb titelles
El primer espectacle és L'Adelina i en Hop, que es podrà veure aquest dissabte a 2/4 de 6 de la tarda a la Plana de l'Om. La proposta explica la història d'una velleta que recorre pobles acompanyada del seu gos Hop i que no deixa mai de viure la passió per actuar. La representació vol ser un homenatge a les dones titellaires d'arreu del món.
Les entrades tenen un preu de 10 euros (8 euros amb el Carnet d'Imagina't) i es poden adquirir al Kursaal o a través del web del teatre.
La història de l'Adelina i el seu gos
L'Adelina i el seu fidel Hop arriben amb un carretó carregat d'andròmines: farcells, un violí, un fogonet i els seus titelles. Quan es disposen a actuar, tot sembla anar sobre rodes fins que apareix el llop, que provocarà situacions inesperades i divertides.
Una tardor plena de propostes
La programació d'Imagina't seguirà amb diverses cites al Teatre Conservatori i a la Plana de l'Om. Entre les obres previstes hi ha Com els pingüins de la Cia La Bleda (25 d'octubre), Bruixanteris de La Guilla Teatre (15 de novembre) i Maure, el dinosaure de Teatre Nu (13 de desembre).
També es podrà veure l'espectacle Jo, Tarzan de Festuc Teatre el 29 de novembre, que finalment oferirà dues sessions: una al matí a les 12 del migdia i una altra a la tarda a 2/4 de 6 de la tarda.