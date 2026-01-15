Tall de trànsit en un tram del carrer Era Firmat, divendres al matí

L'Ajuntament de Manresa ha informa que aquest divendres 16 de gener, de 2/4 de 10 del matí a les 2 del migdia, Aigües de Manresa farà treballs d'inspecció per detectar possibles avaries a la xarxa general de clavegueram al carrer Era Firmat, concretament entre els números 12 i 54.\r\n\r\nA causa d'aquests treballs, es restringirà el trànsit de vehicles autoritzats al carrer Era Firmat en el tram comprès entre el carrer Bonsuccés i el carrer Circumval·lació. Els vehicles hauran d'accedir al carrer Circumval·lació pel carrer Puigterrà de Baix.\r\n