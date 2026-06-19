Castellbell exigeix reobrir un tram del camí ral del Raval del Ferran tallat il·legalment

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha reclamat la reobertura immediata d'un tram del camí ral del Raval del Ferran després que un propietari n'hagi restringit el pas de manera il·legal. El consistori ja ha iniciat els tràmits administratius, tècnics i jurídics per restituir la circulació en aquest camí de titularitat pública.
L'Ajuntament activa els tràmits per recuperar el pas
Segons ha informat l'Ajuntament, el tall afecta un tram del camí ral del Raval del Ferran, una via tradicional que uneix els municipis de Castellbell i el Vilar i Sant Vicenç de Castellet. Davant aquesta situació, el consistori ha posat en marxa totes les gestions necessàries per requerir al propietari de la finca afectada que reobri de forma immediata l'accés.
Actualment, els serveis tècnics i jurídics municipals estan tramitant l'expedient corresponent amb l'objectiu de restablir el pas i garantir que el camí quedi lliure d'obstacles en el menor temps possible, d'acord amb la normativa vigent.
Defensa del patrimoni públic i dels camins tradicionals
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar recorda que els camins rals i les vies tradicionals del municipi formen part del patrimoni públic, històric i natural de la població. Per aquest motiu, considera una obligació preservar-los i garantir-ne l'ús per part de la ciutadania.
El consistori defensa que s'ha de protegir el dret de lliure pas dels veïns i visitants, alhora que es preserva el domini públic. En aquest sentit, manté la voluntat de resoldre la situació al més aviat possible perquè el tram afectat recuperi la seva funcionalitat habitual i continuï formant part de la xarxa de camins accessibles del municipi.