Castellnou de Bages guarda silenci per Carles Vilajosana amb prop de 200 persones

Unes 200 persones s'han aplegat aquest dimecres al vespre davant del Centre Cívic de Castellnou de Bages per guardar un minut de silenci en record de Carles Vilajosana, veí del municipi i víctima de l'homicidi ocorregut la matinada de l'1 de setembre al carrer Sant Jaume de Manresa. L'acte ha estat especialment emotiu per la vinculació de la víctima amb el poble.
Un record emocionat a una persona "que feia poble"
L'alcalde de Castellnou de Bages, David Canyadó, estretament vinculat amb Carles Vilajosana, s'ha mostrat visiblement emocionat durant l'acte. Canyadó n'ha destacat la seva qualitat humana i l'ha recordat com una persona que "feia poble", molt implicada en la vida de Castellnou.
Entre les facetes que ha recordat, ha destacat que Vilajosana havia estat el primer capità de la UE Castellnou, una mostra més de la seva vinculació amb el municipi.
El minut de silenci s'ha celebrat a 2/4 de 8 del vespre i ha comptat amb una nombrosa assistència de veïns i persones properes a la víctima.
Tres dies de dol al municipi
L'Ajuntament de Castellnou de Bages ha decretat tres dies de dol per la mort de Carles Vilajosana, durant els quals les banderes de l'Ajuntament onegen a mig pal.
El consistori ha expressat el seu condol i suport a la família, els amics i l'entorn de Vilajosana, a qui ha definit com una persona molt coneguda i apreciada a la comarca. També ha condemnat enèrgicament els fets i ha reclamat que se'n trobin els responsables i que compleixin les penes que determini la Justícia.
Alhora, l'Ajuntament ha reivindicat el respecte, la tolerància i la bona convivència com a valors cada vegada més necessaris en una societat diversa.