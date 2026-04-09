Conductàlia conscienciarà prop de 400 joves de Manresa sobre seguretat viària

El Teatre Conservatori de Manresa acollirà aquest divendres 10 d'abril a partir de les 11 del matí una nova sessió de Conductàlia: Eduquem per a prevenir, un projecte educatiu impulsat per la Fundació Montepio amb l'objectiu de sensibilitzar el jovent sobre la seguretat viària.
L'activitat comptarà amb la participació de prop de 400 estudiants de l'Institut Guillem Catà i s'emmarca dins el compromís de l'entitat per fomentar la prevenció d'accidents de trànsit entre els joves.
Teatre i testimonis per generar consciència
El projecte Conductàlia es basa en una proposta que combina escenificació teatral i testimonis reals de persones que han patit accidents de trànsit. Aquesta fórmula permet abordar de manera directa i emocional les conseqüències dels sinistres i els factors que els provoquen.
A través d'aquesta experiència, es treballen aspectes com la responsabilitat al volant, els riscos associats a l'ús del mòbil, el consum d'alcohol o altres distraccions habituals. L'objectiu és fomentar actituds més conscients, empàtiques i respectuoses entre els joves.
Simulació i representació escènica
El programa de l'acte inclourà una simulació de l'actuació dels cossos de seguretat davant d'un accident de trànsit, seguida d'una representació teatral vinculada a l'escena i de diversos testimonis en primera persona.
Aquesta combinació de recursos busca impactar els assistents i facilitar la reflexió sobre les conseqüències reals dels accidents i la importància de la prevenció.
Suport institucional i vocació educativa
La iniciativa compta amb la col·laboració de diversos agents vinculats a la seguretat i la salut, com la Policia Local de Manresa, els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el Servei Català de Trànsit, l'associació Stop Accidentes i l'Institut Guttmann, així com amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.
Des de la Fundació Montepio es destaca la voluntat de donar continuïtat a aquest projecte i d'estendre'l a altres territoris, tot animant centres educatius i administracions a incorporar-lo com a eina de sensibilització.