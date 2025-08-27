Desallotjat un edifici de Manresa per una olla al foc

Una olla deixada al foc en un pis de la carretera de Santpedor, 158, de Manresa, a tocar de la plaça de la Creu, va fer que els veïns de l'immoble, per iniciativa pròpia, baixessin al carrer mentre hi actuaven els Bombers. L'avís de l'incendi va arribar al telèfon d'emergències poc abans de la mitjanit.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar, inicialment, cinc dotacions dels Bombers, unitats de la Policia Local de Manresa i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quan es va comprovar que l'incendi havia estat produït a la cuina de l'edifici, gran part de la dotació va tornar al parc mentre que la resta es va quedar per ventilar l'immoble, ja que el pis afectat i l'escala havien quedat plens de fum.
Tot i això, ningú no va requerir assistència per intoxicació per fum, ni el propi inquilí del pis afectat. A 1/4 d'1 de la matinada, vint minuts després de l'avís, la incidència va poder ser tancada, i els veïns van poder tornar a casa seva.
Els Bombers recorden que en cas d'incendi en un pis és preferible que els veïns de l'immoble es confinin a casa seva en comptes de marxar dels habitatges, ja que molta part de les intoxicacions per fum es produeixen durant el desallotjament.