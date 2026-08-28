El ban de l'alcalde recull les mesures per viure el Correfoc amb seguretat

L'Ajuntament de Manresa ha fet públiques les recomanacions de seguretat per al Correfoc de la Festa Major, que se celebrarà dilluns 31 d'agost pels carrers i places del Centre Històric. El ban de l'alcalde recull les indicacions adreçades tant als participants com al públic, el veïnat i els comerciants, amb l'objectiu de minimitzar riscos en un dels actes més multitudinaris i emblemàtics de les festes.
Per a les persones que participin activament en el Correfoc, es recomana portar roba de cotó amb màniga i pantaló llargs, mocador al coll, barret de roba i calçat tancat que subjecti bé els peus, així com protegir-se els ulls i les orelles. També es demana seguir en tot moment les indicacions de l'organització i dels serveis d'ordre, evitar interferir en les actuacions dels grups de foc i no fumar ni encendre flames a prop del material pirotècnic.
El consistori també recorda algunes pautes bàsiques per al públic assistent. En cas que una peça de roba s'encengui accidentalment, es recomana tirar-se a terra i rodolar per apagar les flames, evitant córrer. Igualment, es demana no assistir als actes de foc amb cotxets ni portar infants a les espatlles. Davant qualsevol lesió ocular o cremada, caldrà dirigir-se als punts d'assistència sanitària distribuïts al llarg del recorregut.
Recomanacions específiques per al veïnat i els comerços
El ban també inclou mesures destinades als residents i establiments situats als carrers per on passarà el Correfoc. Entre les principals indicacions hi ha no estacionar vehicles a la zona afectada, mantenir tancades portes, finestres i balcons, protegir aparadors i vidres amb cartrons gruixuts, recollir tendals i retirar roba estesa, pancartes o qualsevol altre element susceptible de cremar-se.
Així mateix, es recomana netejar patis i espais exteriors de materials inflamables i retirar temporalment el mobiliari que ocupi la via pública per facilitar el pas de les comparses. El centre de coordinació i l'hospital de campanya s'ubicaran a la plaça Europa, mentre que diversos punts d'assistència sanitària es repartiran al llarg de tot el recorregut per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència.