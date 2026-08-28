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El ban de l'alcalde recull les mesures per viure el Correfoc amb seguretat

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L'Ajuntament recorda les recomanacions per a participants, públic, veïnat i comerciants amb l'objectiu de prevenir incidències

  • Correfoc de la Festa Major de Manresa -

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Publicat el 28 d’agost de 2026 a les 15:25

L'Ajuntament de Manresa ha fet públiques les recomanacions de seguretat per al Correfoc de la Festa Major, que se celebrarà dilluns 31 d'agost pels carrers i places del Centre Històric. El ban de l'alcalde recull les indicacions adreçades tant als participants com al públic, el veïnat i els comerciants, amb l'objectiu de minimitzar riscos en un dels actes més multitudinaris i emblemàtics de les festes.

Per a les persones que participin activament en el Correfoc, es recomana portar roba de cotó amb màniga i pantaló llargs, mocador al coll, barret de roba i calçat tancat que subjecti bé els peus, així com protegir-se els ulls i les orelles. També es demana seguir en tot moment les indicacions de l'organització i dels serveis d'ordre, evitar interferir en les actuacions dels grups de foc i no fumar ni encendre flames a prop del material pirotècnic.

El consistori també recorda algunes pautes bàsiques per al públic assistent. En cas que una peça de roba s'encengui accidentalment, es recomana tirar-se a terra i rodolar per apagar les flames, evitant córrer. Igualment, es demana no assistir als actes de foc amb cotxets ni portar infants a les espatlles. Davant qualsevol lesió ocular o cremada, caldrà dirigir-se als punts d'assistència sanitària distribuïts al llarg del recorregut.

Recomanacions específiques per al veïnat i els comerços

El ban també inclou mesures destinades als residents i establiments situats als carrers per on passarà el Correfoc. Entre les principals indicacions hi ha no estacionar vehicles a la zona afectada, mantenir tancades portes, finestres i balcons, protegir aparadors i vidres amb cartrons gruixuts, recollir tendals i retirar roba estesa, pancartes o qualsevol altre element susceptible de cremar-se.

Així mateix, es recomana netejar patis i espais exteriors de materials inflamables i retirar temporalment el mobiliari que ocupi la via pública per facilitar el pas de les comparses. El centre de coordinació i l'hospital de campanya s'ubicaran a la plaça Europa, mentre que diversos punts d'assistència sanitària es repartiran al llarg de tot el recorregut per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incidència.

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