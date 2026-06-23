El fiscal demana 40 anys de presó per l'acusat de matar la seva parella embarassada a Manresa

El Ministeri Fiscal sol·licita una pena de 40 anys de presó per a l'home acusat d'assassinar la seva parella, una dona de 31 anys embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, en un domicili del carrer Gaudí de Manresa el maig del 2023. La Fiscalia li atribueix els delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral, amb l'agreujant de gènere. El judici està previst que se celebri a l'Audiència Provincial de Barcelona entre el 7 i el 23 de juliol.
Una relació marcada pel control i el presumpte maltractament
Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Fiscal, la relació sentimental entre l'acusat i la víctima es va iniciar l'any 2022 i tots dos convivien en un habitatge de Manresa. En el moment dels fets, la dona estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes i l'acusat coneixia aquest embaràs.
La Fiscalia sosté que la relació estava presidida pel menyspreu que l'home sentia envers la víctima per la seva condició de dona i descriu una dinàmica continuada de control i gelosia. Entre altres comportaments, assenyala que supervisava les seves trucades telefòniques, mostrava una actitud obsessiva respecte a relacions anteriors de la dona, la recollia habitualment a la feina per evitar que tornés a casa amb altres persones i li havia prohibit passar les festes de Nadal amb la seva família.
L'acusació també recull diversos episodis previs de presumpta violència. Entre aquests, destaca que l'octubre de 2022 l'hauria mantingut tancada durant dos dies en una habitació d'un domicili familiar, sense permetre-li sortir fins que ho va consentir. A més, sosté que en almenys dues ocasions l'hauria colpejada al rostre i en altres parts del cos, tot i que la víctima no va denunciar aquests fets ni va rebre assistència mèdica.
Els fets es remunten a la nit del 5 de maig de 2023
Segons la versió del ministeri públic, els fets es van produir entre les 11 de la nit del 5 de maig i les primeres hores de la matinada del 6 de maig de 2023 al domicili que la parella compartia a Manresa.
La Fiscalia assegura que l'acusat va actuar amb la voluntat d'acabar amb la vida de la seva parella o assumint com a molt probable aquest resultat. L'escrit relata que primer li hauria propinat diversos cops al cap i a la cara amb l'objectiu de deixar-la commocionada i sense capacitat de defensar-se. Posteriorment, li hauria comprimit el coll amb les mans fins a provocar-li una insuficiència respiratòria aguda que va causar la seva mort.
El ministeri públic afegeix que, amb aquesta actuació, l'acusat també perseguia la mort del fetus o, com a mínim, assumia com a molt probable que aquesta es produís.
Cinc delictes imputats i agreujant de gènere
La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte contra la integritat moral, un delicte de detenció il·legal, dos delictes de lesions, un delicte d'assassinat i un delicte d'avortament. A més, aplica l'agreujant de discriminació per raó de gènere a tots els delictes i l'agreujant de parentiu en diversos d'ells.
Per aquest motiu, reclama una condemna global de 40 anys de presó. La petició inclou 24 anys pel delicte d'assassinat, vuit anys pel delicte d'avortament, tres anys i onze mesos per la detenció il·legal, tres anys pel delicte contra la integritat moral i un any de presó per cadascun dels dos delictes de lesions.
A més, el ministeri públic demana que, un cop complerta la condemna, s'imposi a l'acusat una mesura de llibertat vigilada durant cinc anys.
Indemnització per als pares de la víctima
Pel que fa a la responsabilitat civil, la Fiscalia sol·licita que l'acusat indemnitzi amb 100.000 euros cadascun dels progenitors de la víctima, és a dir, un total de 200.000 euros.
L'home es troba en presó provisional des del 17 de maig de 2023, una situació que posteriorment va ser prorrogada judicialment.
Una ciutat colpida per un nou cas de violència masclista
L'assassinat va provocar una forta commoció a Manresa i a la Catalunya Central. Pocs dies després dels fets, un centenar de persones es van concentrar a la plaça Major per condemnar el presumpte feminicidi i mostrar el seu suport a la família de la víctima.
L'acte va estar encapçalat per la llavors consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i l'alcalde de Prats de Lluçanès, Jordi Bruch, municipi d'origen de la víctima. Durant la concentració es van guardar cinc minuts de silenci i es van fer crides a combatre el masclisme i erradicar les violències contra les dones.
Paral·lelament, l'Ajuntament de Manresa va decretar tres dies de dol oficial. Les banderes van onejar a mig pal i es van suspendre o adaptar diversos actes institucionals en senyal de respecte i condol.
Més de tres anys després dels fets, el cas arribarà ara a judici davant un tribunal popular, en un procediment que haurà de determinar les responsabilitats penals de l'acusat en un dels casos de violència masclista que més impacte va causar a la ciutat en els darrers anys.