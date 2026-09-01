Junts reclama «seguretat, convivència, ordre i esperança» després de l'homicidi de Carles Vilajosana

El president del grup municipal de Junts a Manresa, Ramon Bacardit, ha intervingut arran de l'homicidi de Carles Vilajosana per expressar el condol a la família i als amics de la víctima i reclamar una resposta davant d'un fet que considera "absolutament intolerable". Bacardit ha afirmat que la ciutat està de dol i ha remarcat que "no hi ha paraules que puguin reparar una pèrdua com aquesta".
En la seva intervenció, el dirigent de Junts ha defensat que el cas no es pot abordar únicament des del dol, sinó que ha de servir també per obrir una reflexió sobre la situació de seguretat i convivència a Manresa. "Manresa no pot normalitzar la violència", ha afirmat, abans de reclamar que els ciutadans puguin caminar "tranquils pels nostres carrers".
Bacardit reclama arribar fins al final de la investigació
El president del grup municipal de Junts ha demanat que s'esclareixin completament els fets i que els responsables responguin davant la justícia. En aquest sentit, ha reclamat "arribar al final en la investigació" i que, si hi ha responsabilitats penals, aquestes siguin afrontades "amb tota la contundència que permeti la llei".
Bacardit també ha introduït en el seu discurs el debat sobre immigració. Ha afirmat que, en cas que els responsables siguin persones de nacionalitat estrangera, haurien de ser retornades al seu país d'origen un cop complertes les penes. Paral·lelament, ha reclamat que Catalunya assumeixi "d'immediat" les competències en immigració.
El dirigent de Junts ha vinculat l'homicidi amb una preocupació més àmplia per la situació de la ciutat i ha citat aspectes com "la inseguretat, l'incivisme, la degradació de determinats espais i la por", que considera que no poden acabar formant part de la quotidianitat dels manresans.
"No podem haver d'escollir entre negar els problemes o caure en el populisme"
Bacardit també ha advertit contra la negació dels problemes que preocupen una part de la ciutadania. "Negar els problemes, minimitzar-los o desqualificar els ciutadans que els expressen no farà que desapareguin", ha assegurat.
Alhora, ha volgut marcar distàncies amb les respostes que, al seu parer, alimenten la confrontació. "No podem haver d'escollir entre negar els problemes o caure en els braços del populisme", ha afirmat. Segons el president del grup municipal de Junts, l'alternativa passa per "reconèixer la realitat, parlar clar i actuar".
En aquest sentit, ha situat com a prioritats per a Manresa la recuperació de "seguretat, convivència, ordre i esperança" i ha fet una crida a totes les forces polítiques i a la ciutadania per defensar el respecte a les normes, l'autoritat democràtica i el dret a viure amb tranquil·litat.
Bacardit ha tancat la seva intervenció reivindicant que la seguretat i la convivència no haurien de ser qüestions partidistes. "La seguretat i la convivència no són de dretes ni d'esquerres", ha dit, i ha defensat que siguin una responsabilitat compartida entre les forces polítiques i la ciutadania. "Avui és el moment d'acompanyar la família i els amics de Carles Vilajosana. Però després del dol haurà d'arribar la reflexió i l'acció", ha conclòs.