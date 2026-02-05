Justícia anima la Catalunya Central a agrupar-se per fer «més eficients» les oficines judicials

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha participat aquest dijous a Manresa en una trobada amb alcaldes i jutges de pau de la Catalunya Central amb l'objectiu de donar a conèixer la figura de les agrupacions d'Oficines de Justícia al Municipi (OJM). A mitjans del 2025 es va posar en marxa la reconversió dels jutjats de pau de Catalunya en oficines de justícia municipal per assumir noves competències i funcions. Ara, el departament està impulsant la creació d'agrupacions d'oficines d'un mateix partit judicial per compartir recursos i disposar de personal propi de la Generalitat. A la Catalunya Central ara mateix hi ha set agrupacions i encara hi ha un centenar de municipis dels partits judicials de Manresa, Vic i Berga que no s'han unit.
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica està impulsant el desplegament de les agrupacions d'Oficines de Justícia al Municipi (OJM) amb l'objectiu de garantir un servei judicial "més proper, estable i eficient a tot el territori". Per aquest motiu, el conseller Ramon Espadaler ha assistit aquest dijous a Manresa a una jornada per donar a conèixer aquest recurs als ajuntaments i jutges de pau. Aquest nou model transforma els antics jutjats de pau en oficines de justícia municipals amb l'objectiu de garantir un servei "accessible, homogeni i adaptat a les noves necessitats, sense perdre la proximitat territorial", segons informa el departament.
El nou sistema permet agrupar oficines de justícia municipals d'un mateix partit judicial amb l'objectiu de compartir recursos i oferir un servei "més estable i eficient". Aquestes agrupacions disposen d'una seu amb personal propi de l'administració de Justícia que dona servei al conjunt de municipis integrats. Espadaler ha detallat que l'agrupació d'oficines "és un benefici per a tothom: per als jutges de pau, per als ajuntaments i per a la ciutadania". El conseller recorda que les oficines que no estan agrupades han de funcionar amb personal propi dels ajuntaments: "Hi ha un guany per als ajuntaments, un guany per a l'especialització i un guany per a la ciutadania".
Les noves Oficines de Justícia al Municipi, ha detallat Espadaler, són el lloc on s'ubica el jutge de pau, "que segueix exercint les seves competències", però també són espais on els jutges dels tribunals d'instància poden prendre declaracions de manera telemàtica. "És una gran oportunitat per al món local de dotar-se d'una millor tecnologia i d'uns espais millors perquè el servei públic de justícia sigui més proper", ha afegit Espadaler. Aquesta mesura s'emmarca en l'aplicació de la Llei Orgànica 1/2025 d'eficiència del servei públic de justícia i en el Pla de Justícia de Pau i Proximitat 2025–2028.
Pel que fa a la Catalunya Central, actualment s'ha creat una agrupació d'oficines a Navarcles -que se sumen a les tres oficines del departament que ja hi ha al partit judicial de Manresa- i sis al partit judicial de Vic -que se sumen a les dues que ja existeixen a Vic i Manlleu-. Al partit judicial de Berga, en canvi, encara no se n'ha creat cap. De fet, hi ha un centenar de municipis amb oficines de justícia municipal que encara no han constituït cap agrupació. Espadaler ha dit que és una situació que es repeteix "arreu" i ha assegurat que la Catalunya Central "no està a la cua" tot i que hi ha encara "molt camí per recórrer".