La tempesta sobre Montserrat deixa Monistrol sense aigua potable

Les intenses pluges que van caure sobre Montserrat el passat diumenge han deixat tots els veïns de Monistrol de Montserrat sense aigua potable a les aixetes. De fet, l'aigua no serveix ni per a cuinar, segons han explicat fonts municipals a NacióManresa.
Just en l'episodi de tempestes, els veïns van comprovar que l'aigua de l'aixeta baixava molt tèrbola i després que l'empresa concessionària del servei, Aigües de Catalunya, fes les anàlisis corresponents, es va determinar que l'aigua no era adequada per al consum de boca.
La xarxa d'aigua potable de Monistrol de Montserrat és particular. Tot i que el riu Llobregat creua el municipi, el poble s'abasteix de l'aigua que arriba a la Font Gran des del massís, que mitjançant un sistema de bombes omple els dipòsits en altura que, a la vegada, subministren a tots els veïns del municipi. Aquest servei proporciona una aigua de molta qualitat als monistrolencs, però en episodis de pluges intenses pot comportar que assumeixi pòsit de fangs, terres i altres elements.
Davant d'aquest episodi, l'Ajuntament i l'empresa subministradora han començat a operar amb cubes d'aigua, tant per omplir els dipòsits com per repartir entre els veïns del municipi amb camió, que s'han hagut de valdre de garrafes i altres recipients per abastir-se. Les anàlisis tècniques calculen que en dos dies l'aigua que baixa de la muntanya tornarà a ser apta per al consum humà, si no hi ha més pluges, però mentrestant els veïns hauran de viure la incomoditat d'esperar els camions de subministrament.
Aquest dimarts a la tarda, l'Ajuntament ha convocat els veïns per explicar-los els detalls i resoldre dubtes.