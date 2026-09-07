L'acusat de matar la seva parella embarassada a Manresa accepta 26 anys de presó

L'home que havia de ser jutjat a partir d'aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona per la mort de la seva parella embarassada a Manresa el maig del 2023 ha acceptat els fets i una pena de 26 anys de presó. L'acusat, que tenia 30 anys quan va cometre el crim, ha arribat a un acord amb totes les parts, que han pactat una reducció dels delictes respecte de la petició inicial de la Fiscalia, de manera que finalment s'evitarà la celebració del judici amb jurat popular.
Una relació marcada pel control i les agressions
L'home i la víctima, filla de Prats de Lluçanès i de 31 anys, van iniciar una relació sentimental i de convivència en un pis de Manresa entre els mesos de setembre i octubre del 2022. Fruit de la relació, la dona va quedar embarassada.
Segons la Fiscalia, des de l'inici de la relació l'home es mostrava gelós i controlador i menyspreava la seva parella. Quan algú trucava per telèfon a la dona, ell mirava abans qui era perquè tenia gelosia d'una antiga parella d'ella. També l'anava a buscar a la feina amb l'objectiu que no tornés a casa amb altres persones i li va prohibir que passés el Nadal del 2022 amb la seva família.
Segons l'acord assolit entre les parts, en almenys una ocasió entre l'octubre del 2022 i l'abril del 2023 l'home va colpejar la dona. Ella, però, no el va denunciar ni va acudir a cap centre mèdic arran d'aquella agressió.
L'agressió mortal al pis de Manresa
Els fets que van acabar amb la vida de la dona es van produir entre la nit del 5 de maig i la matinada del 6 de maig del 2023, al pis familiar, al carrer Gaudí 41 de Manresa. En aquell moment, la víctima estava embarassada d'entre 16 i 18 setmanes, una circumstància que, segons l'acord, l'acusat coneixia.
L'home la va atacar donant-li diversos cops a la cara i al cap amb l'objectiu que quedés inconscient i no pogués oferir resistència. Posteriorment, la va escanyar amb les mans al voltant del coll fins a causar-li la mort.
Segons l'acord, l'acusat també "volia la mort del fetus o almenys veia el resultat com a molt probable". L'home va ingressar a presó provisional el 17 de maig de 2023.
De 41 a 26 anys de presó
Inicialment, la Fiscalia demanava prop de 41 anys de presó per un conjunt de delictes d'assassinat, avortament, detenció il·legal, contra la integritat moral i dos delictes de lesions. En la seva petició inicial també hi constaven els agreujants d'actuació per raó de gènere i parentiu.
Amb l'acord entre les parts, la qualificació dels fets s'ha reduït i la pena final queda fixada en 26 anys de presó pels delictes d'assassinat, avortament i lesions, amb els agreujants de parentiu i motivació de gènere.
350.000 euros d'indemnització i cinc anys de llibertat vigilada
A més de la pena de presó, l'acusat haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima. També tindrà prohibit acostar-s'hi.
Durant la seva estada a la presó haurà de complir 63 jornades de treball en benefici de la comunitat. A més, no podrà tenir ni dur armes durant un període de tres anys.
Un cop compleixi la pena de presó, quedarà sotmès a cinc anys de llibertat vigilada.