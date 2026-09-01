Les mesquites de Manresa condemnen l'homicidi del carrer Sant Jaume i demanen evitar rumors

Les comunitats islàmiques de Manresa han emès un comunicat conjunt per expressar la seva "més profunda consternació, condemna i rebuig absolut" davant l'homicidi de Carles Vilajosana ocorregut aquest dimarts de matinada al carrer Sant Jaume. Les entitats han traslladat les seves condolences a la família i amics de la víctima i han refermat el seu compromís amb la pau social a la capital del Bages.
Condol a la família i crida a la "mà dura" judicial
En el seu manifest, signat per Abdellah Anhari (president de la Comunitat Islàmica del Bages) i Noureddin El Bennadi (president de la Comunitat Islàmica de Manresa), les entitats remarquen que "res no pot justificar l'assassinat ni cap altra forma de violència" i recorden que la protecció de la vida humana ha de situar-se per sobre de qualsevol circumstància.
Així mateix, destaquen la seva col·laboració contínua amb les forces de seguretat i demanen "mà dura" a les autoritats judicials contra qualsevol acte de violència, tot reclamant un enduriment del Codi Penal. "La violència no representa els valors de l'islam ni els de les nostres comunitats", subratllen.
Alerta davant la desinformació i defensa de la convivència
Davant la proliferació de rumors i missatges d'extrema dreta a les xarxes socials que intenten criminalitzar el col·lectiu, les comunitats fan una crida directa a la ciutadania, les institucions i els mitjans de comunicació per actuar amb responsabilitat. Demanen evitar "rumors, acusacions precipitades, generalitzacions o discursos que puguin enfrontar veïns" i adverteixen del perill de permetre que un acte d'aquesta gravetat trenqui la convivència veïnal en una ciutat diversa com Manresa.
Tots els detalls de la investigació i la commoció pel crim
L'emissió d'aquest comunicat s'afegeix a una jornada d'alta tensió a la ciutat des que, poc després de les 5 de la matinada, Carles Vilajosana, de 45 anys i pare de dos bessons, va ser atacat mortalment amb arma blanca al carrer Sant Jaume . La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra manté el cas sota secret d'actuacions i ha detingut dos menors de 16 anys mentre s'esclareix el seu grau d'implicació.
Paral·lelament al dia de dol oficial decretat per l'Ajuntament de Manresa per a aquest dimecres i al minut de silenci convocat a les 12 del migdia a la plaça Major, aquest dimarts a la tarda unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per reclamar justícia. Per a dimecres a les 9 del vespre hi ha prevista una nova mobilització silenciosa organitzada pels veïns de les Escodines i la Sagrada Família al carrer Divina Pastora.