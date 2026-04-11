Manresa acull la presentació dels nous equips per a les ADF amb una inversió de 7 milions

Manresa ha estat l'escenari de la presentació dels nous recursos destinats a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), una inversió de 7 milions d'euros que permet renovar equips obsolets i millorar la capacitat de resposta davant els incendis forestals.
Un acte a Manresa per visualitzar el reforç al territori
L'acte, celebrat a Manresa, ha posat en valor la importància de la coordinació entre administracions, Bombers i ADF. La delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha destacat que aquesta renovació ha estat possible gràcies al "treball conjunt" i ha subratllat que iniciatives com aquesta evidencien els resultats de la col·laboració institucional.
En total, s'han adquirit un centenar de vehicles, 83 kits d'intervenció i una cinquantena de cisternes, que es distribuiran entre 177 associacions d'arreu de Catalunya. La convocatòria, impulsada per la Generalitat després d'una dècada sense ajuts similars, ha comptat també amb el suport de les diputacions de Barcelona i Lleida.
La Catalunya Central, una de les més beneficiades
La Catalunya Central ha estat una de les zones que ha rebut més recursos. Al Bages, per exemple, s'ha destinat una cisterna de gran capacitat -de 16.000 litres- a l'ADF Defensors del Bosc, una dotació única al país que reforçarà la capacitat d'actuació en incendis.
El cap de la Regió d'Emergències Centre dels Bombers, Santi Lleonart, ha remarcat que aquest nou material és fruit d'anys de coordinació amb les ADF, evitant duplicitats i optimitzant recursos. Segons ha explicat, aquestes noves eines permetran millorar la resposta en les primeres intervencions, especialment en zones de difícil accés.
Millor resposta i noves línies de treball
Des de la Federació d'ADF Bages-Moianès, s'ha celebrat la renovació d'uns equips que, en molts casos, havien quedat antiquats després de dècades d'ús. Els nous recursos permetran "ser més eficients i defensar millor el territori", han assegurat.
Paral·lelament, la Diputació de Barcelona treballa en una prova pilot per incorporar kits d'aigua a maquinària agrícola, amb l'objectiu de prevenir incendis durant les tasques de sega en episodis de calor extrema.
Malgrat que les pluges recents han reduït el risc immediat de grans incendis, les institucions coincideixen a assenyalar que la prevenció i la preparació continuen sent claus en un context marcat pel canvi climàtic i l'elevada vulnerabilitat forestal de zones com la Catalunya Central.