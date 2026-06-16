Navàs recorda Ahmad Khaled amb un minut de silenci després de la seva mort al Llobregat

Navàs ha guardat aquest dimarts a la tarda un minut de silenci en record d'Ahmad Khaled, el jove de 18 anys que va morir ofegat dissabte a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al riu Llobregat. Una cinquantena de persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament en un acte de condol i suport a la seva família i amistats.
La plaça de l'Ajuntament de Navàs ha acollit aquest dimarts a la tarda un minut de silenci en memòria d'Ahmad Khaled, el jove navassenc de 18 anys que va perdre la vida dissabte passat mentre es banyava a la resclosa de l'Ametlla de Merola, al municipi de Puig-reig, al Berguedà.
L'acte ha reunit una cinquantena de persones que han volgut mostrar el seu suport a la família i a l'entorn més proper del noi després de la tràgica mort. Al balcó de l'Ajuntament s'ha penjat un crespó negre en senyal de dol.
Un manifest de condol i suport
Durant la concentració, l'alcalde de Navàs, Jaume Casals, ha llegit un manifest institucional en què ha traslladat el condol del municipi als familiars i amics del jove.
El text ha expressat la solidaritat de la població amb una família que ja havia patit anteriorment les conseqüències de la guerra a Síria, país d'origen dels seus membres, amb la mort d'un germà de la víctima.
L'acte s'ha desenvolupat en un ambient de recolliment i respecte, amb la participació de veïns i representants municipals que han volgut acompanyar la família en aquests moments difícils.
Una mort dissabte a la resclosa de l'Ametlla de Merola
Ahmad Khaled va morir dissabte a la tarda després de llançar-se a l'aigua a la resclosa de l'Ametlla de Merola i no tornar a sortir a la superfície.
L'avís als serveis d'emergència es va rebre a les 15.22 hores. Segons les primeres informacions, el jove es trobava amb un grup d'amics banyant-se al riu quan va desaparèixer sota l'aigua.
Els Bombers van desplegar un ampli dispositiu de recerca amb dotze dotacions terrestres, efectius especialitzats del GRAE, equips subaquàtics, drons i un helicòpter de rescat.
Finalment, el cos del jove va ser localitzat a la mateixa resclosa. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però no van poder fer res per salvar-li la vida.