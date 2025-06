Sant Fruitós garantirà l'èxit del nou model de residus amb control policial

Amb l'entrada en vigor del nou sistema de recollida de residus aquest dilluns 9 de juny, l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa una campanya intensiva de vigilància a càrrec de la Policia Local. L'objectiu és assegurar que la ciutadania compleixi correctament amb les noves normes de separació i ús dels contenidors per tal de garantir una gestió més eficient i sostenible dels residus.

Controls per evitar males pràctiques

El nou sistema de gestió de residus ja està en funcionament al nucli urbà i als barris de Torroella de Baix i la Rosaleda. Es tracta d'un canvi pensat per millorar els índexs de reciclatge al municipi i reduir l'impacte ambiental, però des del consistori recorden que per aconseguir-ho és indispensable la col·laboració i el civisme de tota la població.

Amb aquest objectiu, la Policia Local ha iniciat una campanya específica per detectar conductes incíviques o irregularitats en la gestió dels residus domèstics. Els agents patrullen els punts de contenidors per verificar que no s'hi produeixen abocaments incontrolats, que les bosses es dipositen dins els contenidors i que es fa una separació correcta segons la fracció corresponent.

Sancions de fins a 1.500 euros

La normativa municipal estableix sancions importants per a aquells comportaments que dificultin el bon funcionament del nou sistema. Les infraccions que poden ser sancionades inclouen:

Dipositar residus en contenidors diferents dels assignats.

Fer un mal ús dels contenidors (deixar-los oberts, forçar el tancament...).

No separar correctament els residus segons les fraccions establertes.

Deixar bosses fora dels contenidors o fer abocaments a la via pública.

Aquestes accions es consideren greus segons l'ordenança municipal i poden comportar multes que oscil·len entre els 400 i els 1.500 euros.

Compromís per un municipi més net i sostenible

Des del consistori s'ha fet una crida a tota la ciutadania per implicar-se en aquesta nova etapa i contribuir de manera activa a l'èxit del sistema. L'Ajuntament destaca que el canvi de model no només suposa una millora en l'eficiència de la recollida de residus, sinó també un pas cap a una convivència més neta i respectuosa amb el medi ambient. "Necessitem la implicació de tothom per fer realitat aquest objectiu. No només es tracta d'un canvi logístic, sinó també d'un compromís col·lectiu amb la sostenibilitat", han remarcat fonts municipals.

A curt termini, la intensificació del control policial busca reduir els comportaments incívics, però a llarg termini, el consistori confia que la campanya servirà per consolidar hàbits més responsables i eficients entre els veïns de Sant Fruitós de Bages.