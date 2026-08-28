Un visó americà per les Homilies d'Organyà

Un exemplar de visó americà (Neogale vison) ha estat vist aquest divendres passejant pel parc de les Homilies d'Organyà, una zona verda situada a tocar de la Universitat de Manresa. La troballa d'aquest petit mamífer a plena llum del dia ha causat curiositat entre els vianants que transitaven per la zona, ja que no és gens habitual veure aquesta mena d'animals en entorns tan urbans.
Malgrat la curiositat que genera, la seva presència representa una amenaça real per a la biodiversitat del Bages. El visó americà està catalogat oficialment com una espècie exòtica invasora que s'ha establert amb molta força al llarg de tota la conca dels rius Llobregat i Cardener, on causa un impacte profundament destructiu en l'ecosistema fluvial.
L'origen d'una amenaça per a la biodiversitat
L'origen d'aquesta problemàtica al nostre territori es remunta a les dècades de 1980 i 1990. Més enllà de les fugides accidentals de les antigues granges de cria per a la indústria pelletera, el seu assentament definitiu es va veure propiciat per l'alliberament massiu promogut per grups d'activistes animalistes. Aquestes accions, dutes a terme sota la justificació d'alliberar els animals del tancament, han acabat provocant un dany mediambiental incalculable en introduir un gran depredador en un medi que no li pertanyia.
La voracitat i agressivitat del visó americà han provocat gairebé l'extinció local del visó europeu, al qual ha acabat desplaçant per complet per la seva major mida i territorialitat. A més, la seva presència ha delmat de manera dràstica les poblacions de peixos d'aigua dolça, amfibis, petits mamífers i aus que crien als marges dels rius, com és el cas de la gallineta d'aigua.
Dispositius de control i recomanacions a la ciutadania
Davant d'aquesta situació, el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya manté operatives diverses campanyes de control i captura per reduir-ne la població a la comarca. Les autoritats recorden que, en cas de detectar un d'aquests exemplars en espais públics, és important no intentar acostar-s'hi ni agafar-lo i alertar immediatament els Agents Rurals o la Guàrdia Urbana.