Frank Cuesta afegeix llenya al foc i afirma que les confessions eren mentida

Nou gir de guió en el cas sobre Frank Cuesta i les seves confessions. Hores després de la publicació d'un vídeo on confessava un conjunt de mentides sobre la seva vida, el suposat santuari que tenia a Tailàndia i la seva incapacitat per cuidar animals, el creador de contingut de 53 anys va sorprendre tothom amb una retransmissió en directe on va deixar clar que tot plegat era una estratègia per "evitar més assetjaments".

Cuesta es va presentar com una víctima de la qual feia un any que era perseguida "per certes persones" que el volien destruir "professionalment i personalment". Suposadament, el vídeo publicat, on "llegia" una espècie de guió, formava part d'un acord "en el que han acordat el que han acordat". Les explicacions no van esperar ni 24 hores i va ser un reguitzell de desmentiments.

"Tot ha estat preparat molt bé per destruir-me com a persona i professional per gelosia, egoisme, incapacitat i sobretot odi", va deixar anar en aquest directe, on es va vestir de manera molt diferent en comparació amb les imatges publicades de matinada, hora catalana. Cuesta va voler deixar clar que les seves confessions formaven part "d'un vídeo que li van enviar" i que ell mateix ha volgut llegir davant la càmera perquè els seus fills "deixin de patir". Precisament el seu fill Zape Cuesta, de 21 anys, va afegir més llenya al foc dimarts a la tarda deixant clar que tot plegat era una farsa. Ara, amb les noves paraules de Cuesta, semblarien veritat.

"El vídeo del matí ha estat guionitzat per aquesta persona [fent referència al responsable de tot plegat]. A l'stream d'aquesta persona es va dir que si li agradava el vídeo s'aturava tot [l'assetjament i la filtració de temes personals]. Jo estava desesperat, he tingut un atac d'ansietat de dos dies", va explicar el comunicador de 53 anys. Això sí, va admetre que no té els coneixements mínims de veterinària i també que se li ha escapat de les mans moltíssimes coses.

"Soc un mentider? Sí. Tinc un ego grandíssim? Sí. Em costa admetre les coses? Sí. Intento tapar les coses per no quedar malament? Doncs com tothom. Exagero molt? Sí. Però hi estic treballant", va deixar anar, com si qualsevol de les confessions, per molt guionitzades que fossin, no xoquessin frontalment amb les seves declaracions posteriors. Tot plegat va acabar sent molt dispers, assegurant que tenia diversos coneixements de veterinària, que havia arribat a intentar fer un examen sobre la matèria en un país sense especificar i que pel fet de treballar 20 anys amb fauna ja li aportaven prou aptituds per treballar amb animals.

Les mentides i confessions

Cuesta publicava dimarts de matinada un vídeo on confessava totes les vergonyes i els seus secrets en els darrers anys: que ni tenia càncer, ni s'havia dedicat a rescatar animals de veritat i ni tan sols havia mostrat la seva personalitat real. Això va suposar una bomba en el món digital que, ara, ha tornat a patir un nou gir de guió.

A través d'un comunicat molt estrany que va llegir en veu alta davant la càmera, Cuesta, de 53 anys, va fer saltar pels aires la comunitat digital castellanoparlant. "Ni soc veterinari, ni soc herpetòleg. Tinc coneixements que no bàsics d'animals, però tampoc són coneixements professionals [...] Tots els animals que tinc al santuari han estat comprats, podríem definir que és més una granja d'animals que un santuari", deia en aquest vídeo, visiblement colpit.

Sense ni tan sols mirar a càmera, amb unes ulleres blanques que encara van afegir més surrealisme a l'escena, es va definir "com un personatge" i que tot plegat "se li va escapar de les mans" perquè assegurava que té "un greu problema de mitomania i ego".

"Mai he rescatat animals i ha estat tot part d'un xou que a poc a poc se me n'ha anat de les mans", va deixar clar en el vídeo. "Els animals que han mort al santuari la majoria han estat per la meva pròpia negligència. Però la situació ha anat millorant des de fa un temps i intento aprendre'n més i millorar-lo cada dia", va admetre.