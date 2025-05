Zape Cuesta surt en defensa del seu pare Frank i apunta a una conspiració

Més episodis en el cas de Frank Cuesta i les seves mentides destapades. Zape Cuesta, el fill de 21 anys del creador de contingut en espanyol, ha afegit més llenya al foc i ha sortit en defensa del seu pare assegurant que tot plegat és una trampa i una conspiració contra ell. A través d'uns stories al seu compte d'Instagram, el jove ha volgut deixar clar que fa "més de dos mesos" que la seva família és "assetjada" i que la situació que ha protagonitzat el seu pare Frank en les darreres hores no és la situació real.

"Em fa moltíssima pena haver d'escoltar el meu pare, forçat a llegir un guió dient que mai ha tingut càncer quan jo mateix he vist com li queia el pèl a trossos durant el seu tractament. Forçat a dir que abusa dels animals quan s'ha passat tota la vida cuidant i alliberant animals amb ell. Jo no ho aguanto més, i els meus germans tampoc, no puc seguir llevant-me als matins amb aquesta angoixa", ha escrit en un breu comunicat Zape Cuesta, mostrant així la seva màxima preocupació.

Aquestes declaracions xoquen de manera frontal amb el vídeo de disculpa i confessions que ha publicat Frank Cuesta, de 53 anys, aquesta matinada. "Ni soc veterinari, ni soc herpetòleg. Tinc coneixements que no bàsics d'animals, però tampoc són coneixements professionals [...] Tots els animals que tinc al santuari han estat comprats, podríem definir que és més una granja d'animals que un santuari", ha explicat, visiblement colpit.

Zape Cuesta ha desenvolupat certa feina en la creació de contingut, com el seu pare, amb diversos canals de YouTube i Twitch, a més dels seus perfils a les xarxes socials. Fa només una setmana va publicar un al costat del seu progenitor.

Els fets que persegueixen Frank Cuesta

Sense ni tan sols mirar a càmera, amb unes ulleres blanques que encara han afegit més surrealisme a l'escena, s'ha definit "com un personatge" i que tot plegat "se li ha escapat de les mans" perquè assegura que té "un greu problema de mitomania i ego".

"Mai he rescatat animals i ha estat tot part d'un xou que a poc a poc se me n'ha anat de les mans", ha deixat clar en el vídeo. "Els animals que han mort al santuari la majoria han estat per la meva pròpia negligència. Però la situació ha anat millorant des de fa un temps i intento aprendre'n més i millorar-lo cada dia", ha admès.

Quins són els punts clau?

"No tinc càncer. Fa anys que tracto d'una mielodisplàsia, però no tinc càncer", ha confessat en una de les parts del vídeo. "Assumeixo la meva responsabilitat d'enganyar-vos a tots i demano disculpes públiques per haver-me aprofitat de tanta gent". Cuesta va rebre moltíssims diners a través de donacions de persones anònimes, seguidors dels seus canals i perfils, però també de personalitats dels ambients digitals.

El Mundo ja va destapar el fet que Francisco Javier Cuesta Ramos, conegut com a Frank Cuesta, mai ha tingut cap mena de llicència professional veterinària a Tailàndia. Tampoc té cap mena de titulació per cuidar tots aquests animals. Una altra gravació va destapar la compra i venda d'animals per part del creador de contingut a un traficant local. Després d'haver-se omplert la boca contra les persones que es dedicaven a fer negoci amb la captura d'animals, el fet que es destapés aquest àudio ho va capgirar tot.