Frank Cuesta, destapat: totes les mentides de l'streamer al llarg dels anys

"Soc un personatge que se m'ha escapat de les mans. Tinc un greu problema de mitomania i ego". Amb aquestes paraules, l'ara streamer i aleshores presentador del programa de televisió Frank de la Jungla, Francisco Javier Cuesta Ramos, conegut com a Frank Cuesta, ha explicat que la seva vida pública és una mentida i ha demanat disculpes a tothom de qui s'ha "aprofitat". Ho ha fet en un vídeo de gairebé tres minuts en què ha deixat grans confessions d'impacte i que ensorren una figura que ha gaudit de molta popularitat a l'Estat i al món castellanoparlant, després que un extreballador filtrés diversos àudios incriminatoris. Aquestes són totes les mentides:

No és veterinari ni té titulació

Cuesta, de 53 anys, ha desmuntat el personatge amb la lectura d'un comunicat que ha compartit a les xarxes socials. "Ni soc veterinari, ni soc herpetòleg. Tinc coneixements més que bàsics d'animals, però tampoc són coneixements professionals, ha confessat visiblement colpit. De fet, ha afegit que la majoria dels animals que han mort al santuari ho han fet per la seva pròpia "negligència", tot i que la situació ha anat millorant des de fa un temps. "Intento aprendre'n més i millorar cada dia", ha dit.

El santuari no és real

Amb tot, la confessió més dura de l'streamer ha estat que el seu suposat santuari pel qual tant ha lluitat a les xarxes socials no existeix com a tal. "Tots els animals que tinc han estat comprats, podríem definir que és més una granja d'animals que un santuari", ha explicat. "Mai he rescatat animals i ha estat tot part d'un xou que a poc a poc se me n'ha anat de les mans", ha deixat clar en el vídeo.

No té càncer

Cuesta va anunciar fa anys que patia un càncer que posteriorment va compartir que havia superat. Si bé, fa unes setmanes va tornar a mostrar-se amb clars símptomes físics de la quimioteràpia, sense cabells ni celles, i va anunciar que havia recaigut. "No tinc càncer. Fa anys que tracto d'una mielodisplàsia, però no tinc càncer", ha confessat en una de les parts del vídeo.

No l'ha delatat l'exdona Yuyee

Així, Cuesta ha explicat que ha estat una "ciutadana anònima" qui l'ha delatat a les autoritats tailandeses, motiu pel qual la policia va registrar el santuari i el va detenir. Tot i que no ha estat més concret, s'ha desmarcat de les informacions que assenyalaven l'exdona i mare dels seus fills, Yuyee, a qui acusaven de denunciar falsament Cuesta per motius personals.

Compra animals a traficants

Va ser un extreballador del fals santuari, Chi, qui va fer públics diversos missatges reveladors de Cuesta i altres gravacions on aquest s'interessava per la compra d'animals. Fins i tot l'espanyol parlava d'enverinar gats que mataven certes espècies. Una gravació va destapar la compra i venda d'animals per part del creador de contingut a un traficant local: "Ves a Safari World i envia'm imatges, perquè podria comprar-los alguna cosa. Però no girafes. No vull girafes, són molt cares. Vull una mica més petit. Digueu-los que em manin animals barats. Amb tres cames, sense cap... Tampoc ànecs, un ànec me'l menjo", deia.

Mai ha rescatat un animal

Per acabar de desmuntar la imatge pública que Cuesta havia creat, ha admès: "Mai he rescatat animals i ha estat tot part d'un xou que a poc a poc se me n'ha anat de les mans", ha deixat clar en el vídeo. Tot plegat ha generat un sisme a les xarxes socials, tot i que els personatges públics més propers a ell, com els creadors de contingut Plex i TheGrefg, han optat per desmarcar-se de la polèmica i no s'han pronunciat.