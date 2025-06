Jordi Wild, assenyalat per riure «una anècdota» masclista d'un convidat: què ha passat amb Miguel Assal?

Problemes per a Jordi Wild. El català, conegut a les xarxes socials pel seu videopodcast The Wild Project, que suma més de 6 milions de seguidors a YouTube i aglutina milions de reproduccions a plataformes com Spotify, és a l'ull de l'huracà per un dels seus darrers convidats, Miguel Assal. La polèmica ha saltat gairebé dues setmanes després de l'estrena del seu capítol.

Creador de contingut i divulgador de primers auxilis, l'instructor i formador al SAMUR (el servei d'emergències de la ciutat de Madrid), ha estat protagonista per dir, sense embuts, una pràctica masclista per atraure noies joves. Assal va confessar -i es pot veure encara en el programa publicat a totes les plataformes- que provocava situacions perilloses cap a les dones "per fer-se l'heroi".

Des de fa 48 hores, les xarxes socials han esclatat contra les declaracions d'Assal, que van ser rebudes amb rialles, somriures i copets a l'espatlla, figurats, per part de Jorge Carrillo de Albornoz Torres, el nom real de Jordi Wild. Els primers a fer-se ressò van ser els del mitjà InfoBae, que van fer esclatar la bomba als entorns digitals. Des de llavors, el moment en què Assal explica la suposada anècdota al creador de contingut de Manresa segueix fent-se viral. El moment, l'explica així Assal:

"El que t'explicaré és una mica així. Jo he treballat de socorrista vuit anys amb els meus companys. Teníem un corrent d'aigua molt bo a La Manga. Lima 5, el qui ho escolti ho recordarà. Amb el meu company Mariano, el que moltes vegades fèiem és que teníem un corrent i no el vam senyalitzar amb balises i buscàvem que entressin les noies. Depenent de si entrava una noia o no... Era un corrent molt senzill de rescatar, era molt maco [el corrent] però és clar, eres l'heroi. I dèiem 'Vinga, aquest no. Al nen... no, no, no vam baixar de pressa que no es fiqués al corrent. Vinga aquestes dues, que estan bé, vinga, anem cap allà'".

Lo ha dicho de verdad. @infobae ayer sacaba la noticia pero he querido verlo yo mismo para darle veracidad.



“No balizábamos las zonas de corrientes buscando que las chicas entraran y así rescatarlas. Era algo muy sencillo, pero claro, eras el héroe.”



No grave sólo por lo… pic.twitter.com/vKjqxtKEVV — Adrián 🚒 (@BB3Adri) June 24, 2025

Tot plegat entre somriures, complicitat entre tots dos i cap intent per tapar una situació masclista. A part de la confessió, el més criticat a les xarxes segueix sent la reacció de Jordi Wild a tot plegat. Aquesta pràctica, que també posa en entredit l'ús irresponsable del poder que atorga la professió de primers auxilis d'Assal, ha estat assenyalada per bona part de la societat, però ha arribat fins als alts nivells de la política espanyola. Ho podeu veure en un clip que el mateix pòdcast ha publicat a YouTube.

La ministra de Sanitat, Mònica Garcia, ha fet una declaració des del seu compte d'X on carregava durament contra les declaracions de l'instructor i formador del SAMUR. "Hi ha vegades en les quals els homes poden pensar què han de fer per frenar el masclisme al seu voltant", ha dit, fent referència a Jordi Wild i la seva actitud completament relaxada davant l'anècdota esperpèntica que explicava Assad. "No riure-li les barbaritats a qui posa en risc la vida de les dones per lligar és un exemple molt senzill", ha sentenciat.

Hay veces en las que los hombres pueden pensar qué hacer para frenar el machismo a su alrededor.



No reirle las barbaridades a quien pone en riesgo la vida de las mujeres para ligar es un ejemplo muy sencillo. pic.twitter.com/9oyvDxUzV2 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) June 24, 2025

Cap declaració de Wild ni Assal

Tota aquesta historieta sorgia, a més, del fet que Assal li estava explicant al referent dels videopòdcasts a l'estat espanyol i a la resta de Llatinoamèrica sobre el fet de com cal actuar quan una persona es veu arrossegada per un corrent d'aigua. El més greu és que segueixen amb la broma.

" Ja eh, quin xou, però és bona, és bona ", comenta Assal, fent gala de la seva explicació.

" És boníssima" , respon Jordi Wild, sense problemes amb la qüestió.

" Estàvem allà a La Manga i era una bogeria ", insisteix l'instructor.

" Ja teníeu el terreny fet ", aprofundeix Wild, fent referència a la qüestió de lligar amb dones després de provocar una situació de risc físic.

"Era una autèntica bogeria. Per això vam venir a viure aquí. Soc de Cantàbria, de Santander, i vaig venir aquí perquè vaig començar els estius de socorrista i vaig dir, això és la bomba", ha sentenciat, fent referència després "al bon temps" a Múrcia. La bogeria, segons Assal, era repetir aquesta pràctica.

Ni Jordi Wild ni el mateix socorrista han fet cap declaració al respecte després de la publicació de l'episodi de The Wild Project. És més, Assal ha bloquejat els comentaris de les seves publicacions a les xarxes socials com Instagram i TikTok. L'instructor de primers auxilis té programats diversos espectacles per a la segona part del 2025.

No és la primera vegada que les declaracions fetes en aquest pòdcast, un dels més exitosos de tot el planeta de la comunitat castellanoparlant, crea problemes. Ara bé, en la seva majoria, els episodis de The Wild Project són rebuts amb grandíssim interès pel públic digital i a la resta de les plataformes.

Diverses personalitats, com l'exdirector d'El Mundo, David Jiménez, han aconseguit una segona vida de rellevància mediàtica gràcies al fet de participar en aquest format d'entrevistes i converses durant hores amb Jordi Wild. El fet diferencial és que la conversa amb Assal es va publicar fa 12 dies, però no ha estat fins a les darreres 48 hores que no ha saltat l'alarma per les declaracions de l'instructor de primers auxilis.