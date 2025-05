Un famós creador de contingut revela l’hamburguesa preferida de Bad Bunny

Bad Bunny no només omple estadis i col·lapsa les plataformes de venda d’entrades, també marca tendència amb els seus gustos més terrenals, com és el cas de les preferències gastronòmiques. En aquest sentit, el famós creador de contingut Ibai Llanos ha revelat quina és l'hamburguesa preferida del cantant: la doble cheeseburguer de la cadena 7th Street Burger NYC.

Lluny de receptes recarregades, la tria del porto-riqueny és sorprenentment senzilla: doble carn “smash”, formatge americà, ceba a la graella, cogombrets i una salsa secreta dins d’un pa de patata Martin’s. Llanos, que ha descobert aquesta preferència de l'artista durant una entrevista que li ha fet a Nova York, ha tingut l'oportunitat de degustar-la.

“Això és ceba, hamburguesa, formatge i ja està”, comenta Ibai en tastar la versió senzilla, mentre el cantant remarcava que ell sempre opta per la doble. “El que li treu la ceba o els cogombrets és un nen petit”, diu rient.

Una cadena de culte a la simplicitat

Amb establiments repartits per diversos punts de Nova York, 7th Street Burguer aposta per una carta reduïda però efectiva. A més de la cheeseburger clàssica i la doble, ofereixen versions com la "spicy jalapeño", amb un toc picant; la “impossible”, feta amb carn vegetal; i la seva versió picant per a vegetarians que volen emoció. Els preus varien entre els 6,5 i els 12 dòlars, segons la mida i el tipus de carn.

El ressò de la trobada entre Ibai i Bad Bunny no només ha incrementat la popularitat d'aquests locals de menjar ràpid, sinó que ha posat en boca de tothom una recepta que demostra que la clau de l’èxit pot estar en la senzillesa ben feta.