Ultralone, la nova sensació de l'urban català

Ultralone va presentar el passat setembre el seu primer àlbum, Farmàcia de Guàrdia, després d’haver publicat diversos EP’s i singles. Les seves cançons acumulen diversos milers d’escoltes a la plataforma Spotify i s’està erigint en una de les promeses de la música catalana underground.
Aquest és el primer cop que el cantant s’atreveix a publicar el seu primer àlbum amb 13 cançons. Fins ara, l'artista de Berga només havia publicat singles i petites obres que no passaven de les 6 cançons. Amb aquest treball fa un pas endavant per continuar escalant la seva carrera com a artista i poder consolidar-se al món de l’Urban català.
El jove artista, també anomenat a les xarxes com a Catalan Psycho, va presentar les seves primeres cançons l’any 2023. Destaca pel seu estil clarament inspirat amb el trap americà i amb la seva forma de fer l’estil amb instrumentals cada cop més semblants a l'estil Detroit.
Ultralone va aconseguir seguidors gràcies a una de les seves cançons més famoses, Toni Cruanyes Freestyle. En aquesta cançó, la instrumental està composta per l’ara ja antiga melodia del TN vespre. A més a més, l’artista menciona al presentador d’aquest programa, en Toni Cruanyes. Aquesta cançó va aconseguir tenir un gran ressò i, fins i tot, li va arribar a en Toni, com podem veure al programa del Búnquer, presentat per Peyu i Jair Domínguez, amb ell com a convidat. Arran d’aquest èxit, les festes de La Mercè li han obert les portes aquest any i els seus fans han pogut gaudir de la seva música en directe.
Farmàcia de Guàrdia ens mostra un avenç en la seva música i una ambició per poder crear-se un lloc en el món de la música. La cançó que fins ara ha obtingut més escoltes és Jove Catalanet que acumula ja quasi 30.000 reproduccions.
A l’àlbum hi ha diverses cançons on l’Utralone ha col·laborat amb diversos artistes del panorama urban que també estan intentant fer-se un lloc en aquesta indústria. Una d’aquestes cares més conegudes que ha col·laborat amb ell és el productor Bexnil, conegut per ser el productor també de la Mushka i haver participat en cançons que acumulen diversos milions de reproduccions a l’Spotify.
Amb la publicació del seu treball estrella, Ultralone també ha presentat a les seves xarxes socials el seu marxandatge. Ha col·laborat amb la botiga en línia Recreo Store que col·labora amb diversos artistes de l’urban d’arreu d’Espanya com C Marí o Rusowsky.
Tot i que el trap en català no es troba en el punt més àlgid, Ultralone és un artista jove amb ganes de fer bona música que pugui revifar el gènere. Està aconseguint que persones de la indústria que tenen més trajectòria col·laborin amb ell degut al seu estil únic que trenca les barreres de la música underground catalana i, amb Farmàcia de Guàrdia, el jove cantant ha mostrat a Catalunya el seu talent creatiu i artístic.