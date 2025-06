Els perills ocults de l'«estafa de l'hamburguesa»

Una nova estafa està circulant amb molta rapidesa entre els telèfons mòbils de tot el món. Els experts en ciberseguretat estan alarmats, ja que els ciberdelinqüents cada cop tenen mètodes més efectius per extorsionar les víctimes i robar-los diners.

Tot i les advertències de l'Institut Nacional de Ciberseguretat d'Espanya (Incibe), la ja coneguda com a estafa "de l'hamburguesa" cada cop guanya més terreny i ja ha arribat a l'Estat, on s'ha registrat un primer cas. Tot i que sembla una estafa simple, les seves conseqüències poden ser devastadores.

Tot comença amb un missatge SMS disfressat perquè sembli legítim d'una popular franquícia de menjar ràpid, que anuncia un concurs amb premis. Els lladres inviten la víctima a escollir entre tres "sorpreses", per ara un acte inofensiu, però que és només el primer pas d'un parany perillós.

L'estafa està dissenyada per atrapar l'usuari i robar-li dades personals i, fins i tot, diners. Ho ha explicat l'Incibe després que un pare es posés en contacte amb ells per explicar l'estafa que ha patit el seu fill menor d'edat.

L'SMS del sorteig demanava a la víctima respondre amb un nou missatge escrivint l'opció desitjada: A, B o C. El menor va respondre... però el resultat va ser un enviament massiu de 120 missatges a telèfons internacionals que van incrementar notablement el valor de la factura telefònica de la família.

Per què? Un cop es respon al missatge original, s'activa automàticament un servei prèmium d'SMS que és capaç d'enviar múltiples missatges a números internacionals sense que l'usuari en tingui constància. Això genera càrrecs addicionals a la factura telefònica, però ningú se n'adona fins que arriba el moment de pagar-la, ja que no s'emet cap avís.

Què s'ha de fer si et passa?

En primer lloc, és recomanable contactar amb la companyia telefònica per donar de baixa qualsevol servei d'SMS prèmium i a l'estranger, i també fer una anàlisi profunda del dispositiu amb un antivirus per comprovar que no estigui infectat. D'altra banda, també és recomanable revisar totes les aplicacions instal·lades al mòbil i eliminar les que tinguin una aparença estranya o abusiva.

També és important (i essencial!) recopilar totes les evidències possibles de l'estafa i posar una denúncia als Mossos d'Esquadra. Per fer-ho, són vàlides captures de pantalla amb el missatge o detalls de la factura que s'ha vist afectada per l'increment. Un cop feta la denúncia policial, es pot posar una reclamació a l'entitat bancària per intentar recuperar els diners perduts amb l'estafa.