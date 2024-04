Fas servir Lite, l'app de TikTok que et paga per veure vídeos? Potser tens un problema

Una de les aplicacions sorgides de la matriu TikTok -que ja és una aplicació de per si, a més d'una xarxa social immensa- és investigada per la Comissió Europea. Lite, coneguda per molts adolescents i joves d'arreu del planeta, permet als seus usuaris "cobrar" per veure vídeos. Encara que només és dirigida a majors d'edat, la facilitat amb la qual els menors esquiven la restricció és alarmant. Per aquest motiu i altres més, com el de la seguretat i les dades, han iniciat una investigació d'una app que només està disponible a Espanya i França dins de la UE.

Les indagacions es duen a terme en el marc de la nova llei de serveis digitals aprovada des de les institucions europees. La nova legislació comunitària obliga les grans plataformes a dur a terme avaluacions d'impacte abans de desplegar nous serveis a la Unió Europea. TikTok té només vint-i-quatre hores per presentar una avaluació decent sobre Lite davant les autoritats de Brussel·les. Des de la Comissió Europea podrien arribar a implementar diverses multes contra la multinacional xinesa, que no gaudeix ara especialment de bona fama en el món occidental.

Per què és tan exitosa Lite de TikTok?

Diners suposadament fàcils i a canvi de les teves dades. Lite és un programa que permet als usuaris acumular punts descobrint contingut nou o realitzant determinades accions i que després podran bescanviar per una espècie de "regals" per gastar en altres plataformes de compra com Amazon o via PayPal, així com per premiar creadors a TikTok. Molts creadors aprofiten l'auge exponencial de la plataforma per destinar-hi tots els recursos possibles. La falta de control per aquesta xarxa social, que ja és sota la lupa dels EUA i la Unió Europea, ha generat una onada d'ingressos per a molts dels usuaris que fan vídeos.

TikTok, en fase de prohibició als EUA

No és l'únic problema al qual s'enfronta la multinacional. La xarxa social podria acabar a la paperera tecnològica als EUA, després que el Congrés aprovés bloquejar la companyia ByteDance (matriu de TikTok) si no ven la seva participació nord-americana. En cas que TikTok acabi prohibida als Estats Units la gran beneficiària serà Meta -companyia que engloba Facebook, WhatsApp i Instagram-, però també Google i Amazon. Els principals actors del mercat nord-americà, ja fa temps que veuen com TikTok creix exponencialment. Diversos exemples mostren la seva preocupació: l'aparició dels reels d'Instagram o els shorts de YouTube demostren, segons els i les expertes, els intents per adaptar-se a l'èxit de TikTok.



Però és encara més destacable que Meta, que ja va ser condemnada pels tribunals, la Unió Europea (UE) i diverses investigacions van exposar les seves pràctiques il·legals de venda de dades personals, no hagi patit una prohibició similar. Un reportatge del Time del 2018 va revelar com Facebook va condicionar de manera alarmant les eleccions presidencials del 2016. Altres investigacions com les de The New York Times, The Guardian i The Observer van destapar l'escàndol de Cambridge Analytica amb Facebook, permetent recol·lectar desenes de milions de dades de l'audiència. El setembre de 2019, el portal especialitzat TechCrunch va publicar que Facebook va deixar durant un any un servidor sense cap mena de protecció. S'hi podien accedir a més de 400 milions de telèfons. Tampoc va haver-hi reaccions. Només n'hi ha hagut amb una companyia estrangera.