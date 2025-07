Què és el doble factor d'autenticació que recomana activar l'Agència de Ciberseguretat aquest estiu?

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha demanat a la ciutadania que activi l'anomenat doble factor d'autenticació als dispositius electrònics de cara a l'estiu. Però, què és, per a què serveix i per què és tan important?

L'entitat de la Generalitat encarregada d'executar les polítiques públiques en matèria de ciberseguretat reitera en l'acció comunicativa que ha adreçat a la ciutadania que el doble factor d'autenticació és la millor manera d'evitar que els ciberdelinqüents accedeixin als comptes bancaris i personals de les persones. I és que es tracta d'un sistema de verificació d'identitat on cal superar dues barreres de seguretat per accedir a un compte o servei, de manera que protegeix els comptes digitals a l'estiu i durant tot l'any.

Concretament, el doble factor d'autenticació o l'autentificació en dues fases consisteix és un mètode de seguretat que requereix dues maneres diferents de comprovar la identitat de la persona que vol accedir a una aplicació, uns recursos o unes dades protegides. A més de la contrasenya típica, doncs, demana introduir un codi rebut per SMS, acceptar una notificació telefònica o fer una autentificació de veu, entre altres.

Anar més enllà de les contrasenyes, l'objectiu del Govern

El Govern vol reforçar els hàbits de seguretat de la ciutadania i assegura que aquesta protecció "impedeix el robatori dels comptes en cas que algú obtingui una contrasenya". L'agència recorda que a l'estiu és habitual que les persones utilitzin dispositius compartits o accedeixin a serveis en línia des de llocs poc habituals, cosa que augmenta la tendència a compartir informació personal a través de les xarxes socials i el risc de suplantació de comptes o robatori d'identitats.

Sota el lema Aquest estiu doble protecció: La crema solar et protegeix la pell i el doble factor, els teus comptes digitals, la iniciativa fa un paral·lelisme entre la protecció física i la protecció digital i s'incideix en la importància de la prevenció per evitar “esglais” al món digital. En aquest sentit, la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, ha explicat que l'objectiu és "avançar cap a un futur on les contrasenyes ja no són l'element principal de la seguretat dels comptes" i ha instat a utilitzar altres elements, com les dades biomètriques, els codis PIN o les aplicacions d'autenticació.