Alejandro Sanz respon la jove catalana que va revelar la seva relació íntima: «Quina pena»

Alejandro Sanz ha respost amb contundència les declaracions de la catalana Ivet Playà, una jove catalana amb la qual va mantenir una relació sentimental mentre ella era fan seva. A través d'un stories a Instagram, el cantant ha decidit dirigir-se directament a ella.

"Ivet, jo tenia un record molt bonic de nosaltres dos, persones adultes que van compartir el seu afecte, sent lliures", ha iniciat el seu missatge Sanz. Tal com va explicar Playà, el cantant va començar a flirtejar amb ella quan ell tenia 49 anys. La jove tenia 18 anys quan van començar a veure's, però ja parlaven quan era menor. "Quina pena que s'hagi trencat aquest sentiment", ha afirmat l'artista.

"Jo era la seva fan i em va seguir a les xarxes socials. Jo al·lucinava que algú com ell, tan famós i tan estimat per tot el món, m'enviés missatges privats, em comentés les fotos o fins i tot, publicava coses meves a les seves xarxes", va explicar Playà, sobre Sanz, en un vídeo als seus comptes a Instagram i a TikTok.

Sanz, a més, acusa la jove de reaccionar així per haver rebutjat un projecte. "El mes de maig em vas oferir participar en invertir en uns negocis familiars teus, després de revisar-ho amb els meus assessors et vaig dir que no", ha explicat a través del seu stories d'Instagram.

El comunicat d'Alejandro Sanz

Instagram

"Em sap greu que aquesta sigui la teva reacció, però vull que sàpigues que mai he estat partícipe d'aquestes pràctiques i així seguiré tota la meva vida", ha sentenciat l'artista de 56 anys, qui li ha desitjat unes darreres paraules a la jove. "Et desitjo que trobis aviat el teu camí la teva felicitat".

El testimoni d'Ivet Playà

La jove va voler explicar a través dels seus vídeos com es va desenvolupar la relació i fins a quin punt va arribar. "El vincle va anar escalant i vam quedar per primera vegada en privat quan jo tenia 18 anys. Ell en tenia 49. Per mi ha estat molt dur assumir que Alejandro Sanz sabia perfectament què era jo, des del principi ho sabia. Jo era una nena, una nena que amb 19 anys es va posar a treballar de dependenta per recórrer tot Espanya, darrere seu. Vaig fer-me deu concerts en un mes i mig. Ell ho sabia. Va jugar amb els meus somnis, va jugar amb la meva il·lusió", ha admès.

Playà va afirmar, fins i tot, que es va mudar a Madrid per l'artista quan ella tenia 22 anys. "Vaig deixar casa meva a Barcelona per mudar-me a Madrid, sola, perquè Alejandro Sanz em va contractar per treballar per a ell. En aquella època, no en sé realment el motiu, però ens espiaven les converses que manteníem per privat", va assegurar. En aquest punt, molts usuaris van carregar contra la catalana a les xarxes socials -especialment els seguidors i seguidores del cantant-, perquè de tot plegat "no explica cap delicte".

I va anar més enllà. "El meu vincle personal amb Alejandro Sanz va ser irremeiable i es va convertir en íntim i sexual. Se suposava que vivia un somni, però la realitat és que es va convertir en un terrible malson", va deixar anar en el seu vídeo. "Em sento enganyada, em sento utilitzada, em sento humiliada", ha dit. A més, va insinuar que les accions de Sanz "van traspassar qualsevol límit d'allò que ella considera moral o fins i tot humà".