Alejandro Sanz és l'ull de totes les mirades després que una fan d'ell, una persona amb la qual hauria mantingut una relació, ha exposat a les xarxes socials un conjunt de declaracions, intercanvis i situacions que posarien contra les cordes "morals" el cantant madrileny de 56 anys. Ivet Playà, que no ha amagat la seva identitat ni a TikTok ni a Instagram, ha relatat com va passar de ser una admiradora d'ell a tenir una espècie de relació amb caràcters tòxics.

El seu testimoni ha escenificat una història en la qual ella mateixa, amb 18 anys, va conèixer el cantant, que llavors en tenia 49, l'any 2015. "Jo era la seva fan i em va seguir a les xarxes socials. Jo al·lucinava que algú com ell, tan famós i tan estimat per tot el món, m'enviés missatges privats, em comentés les fotos o fins i tot, publicava coses meves a les seves xarxes", ha afirmat Playà, sobre Sanz.

La jove ha volgut relatar com va començar a desenvolupar-se tot plegat. "El vincle va anar escalant i vam quedar per primera vegada en privat quan jo tenia 18 anys. Ell en tenia 49. Per mi ha estat molt dur assumir que Alejandro Sanz sabia perfectament què era jo, des del principi ho sabia. Jo era una nena, una nena que amb 19 anys es va posar a treballar de dependenta per recórrer tot Espanya, darrere seu. Vaig fer-me deu concerts en un mes i mig. Ell ho sabia. Va jugar amb els meus somnis, va jugar amb la meva il·lusió", ha admès.

Playà ha afirmat, fins i tot, que es va mudar a Madrid per l'artista quan ella tenia 22 anys. "Vaig deixar casa meva a Barcelona per mudar-me a Madrid, sola, perquè Alejandro Sanz em va contractar per treballar per a ell. En aquella època, no en sé realment el motiu, però ens espiaven les converses que manteníem per privat", ha assegurat. En aquest punt, molts usuaris han carregat contra la catalana a les xarxes socials -especialment els seguidors i seguidores del cantant-, perquè de tot plegat "no explica cap delicte".

I va més enllà. "El meu vincle personal amb Alejandro Sanz va ser irremeiable i es va convertir en íntim i sexual. Se suposava que vivia un somni, però la realitat és que es va convertir en un terrible malson", ha assegurat en el seu vídeo. "Em sento enganyada, em sento utilitzada, em sento humiliada", ha dit. A més, ha deixat caure que les accions de Sanz "van traspassar qualsevol límit d'allò que ella considera moral o fins i tot humà".

La jove catalana ha volgut anar més enllà i ha definit la personalitat del cantant, a més de tot l'ambient que l'envolta. "A mi m'ha fet por", ha assegurat. "Crec que viu en una realitat paral·lela que s'ha construït des de fa moltíssims anys i crec que sent que està per sobre del bé i del mal", ha reblat. "Això és tremendament perillós perquè, en el fons, ho està. Tothom li consenteix i ningú és capaç de plantar-li cara", ha sentenciat.

Per tot plegat, Playà també ha respost molts comentaris a TikTok o a Instagram on l'acusen de voler protagonisme o de no entendre "que era una relació entre adults". Ella mateixa s'ha defensat i ha fet referència a les paraules, els fets i els escenaris plantejats en el seu propi vídeo.

Masclisme als comentaris

Diversos usuaris, de manera sorprenent moltes són dones, han carregat contra tot allò que ha explicat la jove. "O sigui, vau tenir una relació i al final ell va passar de llarg. Una relació mútua, de mutu acord i al final va passar de seguir. Si no entenc malament, ja ho has superat, què vols ara?", li ha llançat una usuària. "Torna-te'l a posar... No és el què, és el com", li ha respost la catalana.

Els comentaris a Ivet Playà sobre la seva relació amb Alejandro Sanz

"Això al meu poble és injúries i difamació". "Tres minuts sense dir pràcticament res". "Si no fos Alejandro Sanz... ho explicaries?". Una llarga llista de comentaris difamatoris contra les seves paraules, però una de les respostes, Playà ha demanat "temps" per poder-se explicar encara més.