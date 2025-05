La Met Gala 2025 brilla amb moda… i sense all!

La Met Gala 2025 no només ha deixat bocabadat el món amb els seus vestits extravagants i avantguardistes, sinó que també ha cuidat fins al mínim detall l’experiència gastronòmica de la nit. Un any més, la directora de Vogue, Anna Wintour, ha estat l’arquitecta darrere d’una vetllada on la sofisticació va més enllà de la passarel·la: fins i tot el menú porta el seu segell d’exigència. El toc particular? Ni rastre d’all, julivert ni ceba.

Amb el reconegut xef Kwame Onwuachi, propietari del restaurant Tatiana i considerat una de les cent persones més influents del món segons Time, la gala ha servit un sopar inspirat en la temàtica de l’any: el “dandisme negre”, un moviment que celebra l’opulència i l’elegància de la fashion black culture en països anglosaxons. Així, la combinació de moda i alta cuina ha estat més viva que mai.

Papaia piri-piri i pollastre a la llimona: el menú que va seduir les celebritats

Durant l’hora del còctel, les estrelles van degustar panets de blat de moro amb caviar, una selecció de formatges i les famoses hamburgueses de pollastre al curri, un dels plats estrella del local novaiorquès de Onwuachi. La festa culinària es va traslladar després al Temple de Dendur, on el sopar formal va començar a les vuit del vespre.

El primer plat va ser una amanida de papaia piri-piri, una picada d’ullet a la gastronomia sud-africana, servida amb un amaniment verd caribeny i cogombres marinats. El principal: pollastre rostit a la llimona acompanyat d’arròs, pèsols i salsa picant. I per tancar la nit dolçament, les opcions es van dividir entre un brownie amb mousse de dònut i un patís de crema de mel.

Les celebritats, com la rapera Megan Thee Stallion, no van trigar ha comparti a les xarxes vídeos tastant els plats i mostrant l’altra cara de la gala més mediàtica del món de la moda.

Els aliments prohibits de Wintour: estil fins al darrer detall

Però si alguna cosa ha tornat a cridar l’atenció, és la ja habitual llista d’aliments prohibits dictada per Wintour. L’all i la ceba, simplement descartats perquè poden deixar mal alè, no tenen cabuda en una nit on cada somriure és capturat per les càmeres. El julivert? Evitat per la seva tendència a quedar-se entre les dents, un detall massa arriscat quan l’estètica és la prioritat absoluta. Fins i tot la tradicional bruschetta ha estat vetada per ser considerada massa desordenada: ningú vol veure com una taca de tomàquet destrossa un vestit de milers de dòlars.

La Met Gala continua demostrant que aquí, cada detall compta: des del vestuari fins al menú, tot està pensat perquè les estrelles brillin… i facin bona olor mentre ho fan.