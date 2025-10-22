Vito Quiles surt en defensa de Gabriel Rufián i trenca internet

Vito Quiles i Gabriel Rufián interpreten als entorns digitals una de les relacions més estrambòtiques que ens han regalat les xarxes socials. El conegut comunicador d'ultradreta, que va ser expulsat del Congrés dels Diputats després que la cambra espanyola reformés els requisits per aconseguir una acreditació. Així doncs, aquest jove lligat de manera estreta a Alvise Pérez i a les òrbites de la fatxosfera, acompanya els polítics en la seva caminada per la Carrera de San Jerónimo i manté converses amb els que, si ho volen, decideixen respondre-l'hi. Rufián és l'únic que manté la conversa i es diferencia de tots els altres polítics o personalitats periodístiques que han vist el micròfon de Quiles als seus morros.
L'expresident de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va reaccionar amb molta vehemència a les preguntes amb to impertinent del pseudoperiodista. El ministre Óscar Puente també se les va tenir amb ell, amb una topada física que va acabar derivant en un enfrontament a les xarxes. El comunicador reaccionari també se les ha tingut amb altres persones, com Pablo Iglesias -que li va enviar el micròfon a la quinta forca en ple canutasso al carrer-, amb Juan Carlos Monedero o amb Antonio Maestre, que va arribar a agredir l'ultradretà. Ara, però, Quiles ha estat protagonista per sortir en defensa de Rufián i carregar durament contra un personatge que, encara que sembli mentida, està més a la dreta que ell en qüestions comunicatives.
Bertrand Ndongo, una figura pràcticament totèmica pels creadors de bromes contra els xenòfobs i reaccionaris als entorns digitals, intenta fer el mateix que Quiles. Amb un mòbil, enfocant el protagonista al qual atraca verbalment en un contrapicat i molts minuts de monòleg que vol fer passar per una feina periodística. Ndongo va arribar a convertir-se en una diana de les mofes i les burles de tots aquells creadors de mems a les xarxes, com va passar en el context de les protestes ultres davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Barcelona.
Ara, aquest individu va voler entrevistar, per dir-ho d'alguna manera, a Gabriel Rufián en ple carrer de Madrid. El líder d'ERC, visiblement sorprés pel to i l'estil de les preguntes, manté la conversa durant deu minuts amb un personatge que sembla que l'estigui arraconant contra la paret. I no amb estil periodístic.
Davant l'allau de crítiques a les xarxes, Ndongo es mostra orgullós "per la seva feina" i reivindica la conversa. El pseudocomunicador, que titlla Ester Expósito de "txavala de 25 anys", ha respost a tort i a dret aquells que el criticaven. I un d'ells ha estat Vito Quiles. Per a sorpresa de totes les xarxes socials i els entorns digitals, el reaccionari ultra que va ser expulsat de la Universitat Autònoma de Barcelona per centenars d'estudiants, ha sortit en defensa de Rufián amb una piulada que ha deixat tothom bocabadat.
"Això és lamentable. No pots estar perseguint un polític 8 minuts per tota la ciutat i menys per temes personals que res tenen a veure amb el seu servei públic. Una cosa és un parell de preguntes, quan són d'actualitat, però això no puc donar-hi suport mai", ha explicat en una piulada feta aquest dimarts a la nit. Ndongo l'ha respost amb insults i l'ha titllat de "Charlie Kirk de l'Aliexpress". La situació és un símptoma més que demostra que l'extrema dreta corre sense aturador a les xarxes socials però també es barallen entre ells per les quotes mediàtiques i de poder digital.
Quiles i Rufián han protagonitzat molts vídeos en els quals el comunicador d'ultradreta intenta increpar-lo amb diverses qüestions en els seus passejos del Congrés fins als despatxos d'ERC, just a l'edifici frontal del complex de l'hemicicle espanyol. La capacitat del líder republicà a Madrid d'esquivar-lo, de parlar d'altres coses o fins i tot de mofar-se de Quiles han creat una espècie de tendència a les xarxes cada vegada que apareix una de les seves trobades. Lluny del context polític o de les intencions de Quiles, Rufián va mutar de la frase "no responc a les bombolles mediàtiques de la ultradreta" a les converses iròniques i grotesques.