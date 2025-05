Aquests són els dos trucs científics per millorar la memòria abans de la selectivitat

Amb la selectivitat a tocar, milers d’estudiants de batxillerat es preparen a contrarellotge per consolidar conceptes i evitar el temut “em sona, però no me’n recordo exactament”. En plena recta final, la doctora i divulgadora científica Isabel Vina ha compartit a TikTok dues recomanacions clau per a joves que busquen retenir millor la informació i arribar al dia de l’examen amb el cervell afinat.

El primer consell és contraintuïtiu però avalat per la ciència: millor estudiar de nit, dormir, i fer l’examen, que no pas llevar-se d’hora i repassar just abans. “El cervell fixa la informació mentre dormim”, explica la creadora del pòdcast Tus amigas las hormonas. És a dir, el que s’aprèn a última hora s’arxiva millor durant el descans, mentre que estudiar al matí pot saturar la memòria i generar confusió. “Quan arribes a aquell punt on barreges conceptes, és que el teu cervell ja ha tocat sostre: millor parar”, adverteix.

El segon truc és moure’s. Una estona d’activitat física ajuda a “reiniciar” el cervell i afavorir l’aprenentatge en la següent sessió d’estudi. Fer esport activa circuits neuronals i permet aprofitar millor el temps de repàs.

A més d’aquests dos consells, experts en psicologia educativa recomanen aplicar estratègies com mantenir la concentració en entorns sense distraccions, estudiar en sessions regulars per facilitar l’assimilació, organitzar els apunts en esquemes visuals, relacionar la nova informació amb coneixements previs i fer servir tècniques de visualització com mapes mentals i colors per reforçar la memòria.

Amb l’estrès habitual d’aquestes dates, petits canvis en la rutina poden marcar la diferència. I si la ciència diu que dormir també és estudiar, potser aquest any cal canviar el cafè per una bona migdiada.