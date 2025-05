Nathy Peluso, Arca, Maria Arnal i Eric Prydz, entre els plats forts del Sónar 2025

El Sónar tornarà a Barcelona els pròxims 12, 13 i 14 de juny amb més de 200 activitats i propostes provinents de 36 països repartides entre els 10 escenaris de Sónar de Dia i Sónar de Nit i els espais de Sónar+D. Entre els plats forts del festival, que celebra la seva 32ena edició a la capital catalana, destaquen noms com Nathy Peluso -per partida doble-, Maria Arnal, Alva Noto & Fennesz, Pa Salieu, Mushka, Alizzz, Sega Bodega, Four Tet, BICEP, Arca, Peggy Gou, Barry can’t swim, Daito Manabe i Eric Prydz.

La programació inclou concerts, DJ sets, performances multidisciplinars, masterclasses, xerrades i fòrums de debat, així com projectes creatiu-tecnològics d’arreu del món. A la vegada, compta amb 150 estrenes, coproduccions i premières exclusives.

Totes aquestes activitats es reparteixen en diversos espais. De fet, aquest 2025 serà l'última oportunitat de gaudir dels capvespres de Sónar de Dia a Fira Montjuïc. A Sónar de Nit, guanyen protagonisme dos escenaris de nova configuració i disseny, especialment comissariats per Sónar juntament amb Boiler Room i Printworks London, les propostes de club més icòniques dels darrers anys, tal com ha remarcat el festival.

D'altra banda, Sónar+D 2025, el congrés de tecnologies creatives i cultura digital de Sónar, explorarà els nous horitzons de la creativitat i les arts en l’era de la IA omnipresent i acull més d’un centenar de projectes i activitats, com fòrums interactius, taules rodones, masterclasses, conferències performatives, presentacions i workshops.

Enric Palau, codirector del Sónar, ha destacat que enguany venen de la quarta edició de Sónar a Lisboa i la novena edició a Estambul. "Ens fa il·lusió aquest recorregut amb alguns d'aquests artistes que fan les tres edicions, connectem aquestes ciutats i artistes d'aquestes ciutats, alguns amb projectes col·laboratius, amb cocreacions i coproduccions".

Entre les estrenes exclusives d'aquesta edició hi ha 'Grasa', el nou show de Nathy Peluso, qui actua per partida doble i presenta el DJ set inèdit 'Club Grasa'. "Serà el gran moment de gran estadi de Sónar", ha remarcat Albert Salinas, programador del Sónar. També estrenen directes Arca, Pa Salieu, Raül Refree + Niño de Elche, Herbert & Momoko, Maria Arnal, Actress & Suzanne Ciani o Alva Noto & Fennesz amb un homenatge a Ryuichi Sakamoto.

A més, el festival acull espectacles audiovisuals de gran format d’artistes com Eric Prydz, Peggy Gou i BICEP, i DJs com Four Tet, Honey Dijon, Dixon i Helena Hauff. A més, ressalten sessions a quatre mans: Skrillex b2b Blawan, Dee Diggs b2b Ultra Naté i Armin van Buuren b2b Indira Paganotto.

Completen la proposta musical els directes de figures com Yerai Cortés, Polo & Pan, TETO PRETO, Josh Caffé, Dengue Dengue Dengue, Lord Spikeheart, Lua de Santana i Samantha Hudson, entre d’altres.

Entre les figures locals més rellevants, hi ha Raül Refree + Niño de Elche presentant 'cru+es' i l'estrena del nou gran show 'Ama' de Maria Arnal, en el qual culminen diversos anys de recerca de l’artista en el terreny de la IA i la veu. També Chano Domínguez & Bronquio, una coproducció del Taller de Músics i l'SGAE, 'És Pregunta', de Tarta Relena, una coproducció de Sónar amb la Fira Mediterrània, el darrer disc d'Alizzz i el debut a Sónar de Mushka.

Una setmana de festival

La Sónar Week se celebrarà entre el dimarts 10 i el diumenge 15 de juny amb la col·laboració d'entitats culturals i musicals de la ciutat: la 3a edició de +RAIN Film Festival, el primer festival a Europa de cinema generat amb IA, co-organitzat per la Universitat Pompeu Fabra i Sónar+D; l’exposició col·lectiva 'El arte de navegar. Cómo perderse en un mundo de imágenes', de la Fundació Foto Colectania; i el cicle SonarMies, al Pavelló Mies van der Rohe, que es convertirà en un laboratori d’R+D amb 'Sensitive interface', un projecte sobre accessibilitat que treballa amb l'objectiu d'acostar el festival a públics amb diferents sensibilitats i millorar l’experiència de totes les persones assistents, desenvolupat en col·laboració amb BAU, la Escola Superior de Disseny i Belles Arts de Barcelona.

En aquesta edició de Sónar, obren i tanquen el festival dos artistes nacionals joves. S’arrencarà amb un concert el dijous 12 de juny al Palau de la Música Catalana, amb un repertori d’obres d’Steve Reich i la multipremiada compositora catalana Raquel García-Tomás. El tancament serà el diumenge 15 de juny amb un segon concert de Yerai Cortés a la Fundació Joan Miró, aquest en format íntim en el marc de la celebració del seu 50è aniversari.