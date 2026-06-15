Creixen les comunicacions al Telèfon de l'Esperança, al de Prevenció del Suïcidi i al xat per a joves

Esperança en línia va atendre 52.041 comunicacions el 2025, un 6,8% més que el 2024. Aquestes van ser al Telèfon de l'Esperança, al de Prevenció del Suïcidi i en el marc del xat pe a joves. El servei que ha rebut més trucades ha estat el Telèfon de l'Esperança, amb 34.774 atencions; seguit del Telèfon de Prevenció del Suïcidi, amb 6.208 trucades.
Aquest servei, a més, ha activat els equips d'emergència (061 i 112) en 40 ocasions i ha permès fer 11 rescats. D'altra banda, s'ha arribat a les 10.486 converses a través del Xat de Suport Emocional per a Joves i Obro Feel (serveis d'atenció via WhatsApp per a joves d'entre 14 i 29 anys). D'aquestes, s'ha temut per la salut i seguretat de l'atès en 36 ocasions i s'han efectuat sis rescats.
Aquests serveis el presta la Fundació Ajuda i Esperança en col·laboració amb la Fundació la Caixa i a través de més de 400 voluntaris que ofereixen contenció i eines de gestió emocional a les persones que en fan ús.
Pel que fa al perfil d'usuaris, hi ha una clara segmentació generacional entre serveis i una preferència segons l'edat per diferents canals. Així, a partir dels 36 anys s'opta més per la via telefònica, mentre que entre els menors de 35 s'utilitza més el xat. Per gènere, el nombre de dones que han contactat els serveis supera en 35 punts percentuals els homes (67,2% dones, respecte a un 32,58% d'homes i 0,22% persones no binàries).
Cal més feina en l'educació emocional, segons les entitats
Tot i això, els serveis dedicats a la prevenció de les conductes suïcides s'acosten més a la paritat. Així, el Telèfon de Prevenció del Suïcidi té un 54,81% de dones ateses, respecte d'un 45% d'homes. Per a l'entitat, les dades indiquen que cal continuar treballant en l'educació emocional dels homes que, d'acord amb les dades de l'entitat, només demanarien ajuda en circumstàncies de més patiment, especialment en casos de problema de salut mental.
D'altra banda, apunta que, tot i que la soledat no volguda no apareix com a motiu principal en cap dels serveis, sí que es podria entendre que la manca de vincles complica la resolució dels diferents problemes emocionals dels usuaris. En el cas del Telèfon de l'Esperança, el 58% de les persones viuen soles, mentre que un 66,71% no treballen. En el cas de les línies de prevenció de conductes suïcides, les persones soles representen el 80,63% del total.