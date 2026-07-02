Diuen que l'empresa Aticco ha acomiadat a una treballadora per no parlar castellà a les seves oficines de Barcelona. Segons sembla, la dona no sols caminava per aquí imposant el català al personal sinó que fins i tot va arribar a escriure un correu electrònic en el qual arraconava deliberadament la llengua de Cervantes. Se suposa que els hereus de Tabarnia i el Manifest per la llengua comuna han d'estar contents. Per fi s'ha fet justícia i s'ha imposat un clima laboral de paupèrrima castellanitat. La lletra amb sang entra.
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Obro la pàgina web d'Aticco i llegeixo que és un negoci de coworking on es convida al networking amb unes altres startups en un ambient d'innovation i good vibes. L'empresa ofereix places vacants de community builder, front desk i events intern. Si vols generar impact, diuen, has de pensar en solucions out-of-the-box. En definitiva, Attico és un projecte all-in-one amb solucions de coliving, rooftops i instal·lacions de Wellhub, Gympass i High-Intensity Interval Training. El seu lema no deixa lloc a dubtes: The place to become.
Entro a les meves xarxes socials (social media) i apareix un vídeo de La 2. En un programa titulat “La gran aventura de la llengua espanyola”, Iñaki Gabilondo qüestiona el vell mite de la castellanització forçada d'Amèrica: “La conquesta espanyola, en contra del que s'ha dit i acceptat tradicionalment, no va imposar als amerindis l'aprenentatge del castellà”. Després de tot, els conqueridors eren gent cool, amb un gran know-how i un mindset de creixement. El que passa és que l'storytelling oficial i la cultura mainstream han donat un feedback negatiu als CEO de la Corona espanyola. Ja se sap, la Black Legend.
L'assumpte de les llengües és complicat. Challenging, m'atreviria a dir. En terres basques, sense anar més lluny, s'ha aixecat una gran polèmica perquè diversos alumnes han demostrat unes baixes skills en l'examen de basc de la PAU. Un epic fail més gran que el Bilbao Exhibition Center. Per fortuna, el PSE ha trobat la paraula justa per a definir aquest greuge: els parlants de castellà pateixen un apartheid. En fi, que Gasteiz és en realitat Soweto i els castellanoparlants monolingües viuen segregats en "bantustanes" amb males vibes i sense dret a vot. És hora de fer reset.
Parlar català en la feina és una red flag com un piano. L'assignatura de basca és un critical issue i un dealbreaker sense pal·liatius. Salvem l'espanyol, nostra common language, la supervivència de la qual es troba amenaçada pels lobbies vernacles. És hora de fer un update del nostre lifestyle si volem evitar mals majors. Estem en red alert i no valen les solucions low cost. Reaccioneu abans que hàgim de cantar game over.