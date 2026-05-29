Del paper, al carrer

Aquesta expressió que el MHP Salvador Illa va utilitzar en signar el Pacte Nacional per la Llengua, concentra l’esperit del que ha estat el primer any del seu funcionament. En un acte celebrat al Palau de la Generalitat, encapçalat pel president Illa i pel conseller de Política lingüística, davant els actors signants del Pacte, es va posar de manifest la importància del que s’ha executat en aquest temps i amb tot el que s’ha avançat, situant impulsar l’aprenentatge, ús i apreciació del català com a prioritat d’acció del Govern.
Aquesta és una eina de consens polític i social, que ha anat incorporant nous signants, amb la voluntat d’implicar tots aquells actors disposats a treballar per fomentar el coneixement i l’ús del català, des d’una mirada transversal i amb un treball coordinat entre institucions, entitats i societat civil d’arreu del país.
Les dades que es van donar a conèixer permeten fer una primera avaluació d’aquest full de ruta compartit i mostren avenços molt significatius. Amb l’execució dels 256 milions d'euros consignats per aquesta primera anualitat, ja s’han completat un 62% de les mesures; un 14% es troben molt avançades i un 22% estan en marxa. Un balanç que evidencia que, quan hi ha planificació, consens i recursos, es poden impulsar polítiques lingüístiques ambicioses que donen resultats.
Un dels més grans esforços que es recullen en el marc del Pacte Nacional per la Llengua i que cal destacar és el reforç tan significatiu que s’ha fet de l’oferta formativa de català per a adults amb el rellançament del Consorci per a la Normalització Lingüística, l’impuls dels cursos coordinats amb entitats, sindicats, patronals, col·legis professionals, entre d’altres; i la subvenció per organitzar cursos gratuïts de català per a ajuntaments petits i mitjans, i entitats d’arreu del territori. Així com la creació del certificat A1, que fins ara no existia i és especialment rellevant per facilitar l’aprenentatge i l’acollida lingüística de les persones nouvingudes.
Però han estat molt rellevants les accions dutes a terme des del Pacte en l’impuls a la política lingüística als municipis. Les eines i recursos posats a disposició dels ajuntaments per facilitar l’elaboració de plans municipals d’impuls del català, així com en la línia de subvenció destinades a municipis i entitats, està permetent fer arribar l’oferta formativa arreu del país. Són una peça clau per reforçar la cohesió territorial i fer arribar la política lingüística al dia a dia de la ciutadania. És des de la proximitat que la llengua esdevé una eina d’acollida, vertebradora de país, de participació i de generació d’oportunitats.
I cada vegada veiem més ajuntaments implicats i assumint aquest paper, impulsant regidories específiques de llengua, taules o comissions pel català, que situen la política lingüística com una prioritat també des de l’àmbit local.
Un altre àmbit clau és el digital i audiovisual. Les mesures impulsades fins ara i que també recull el Pacte, han contribuït a incrementar la presència del català en espais estratègics per al futur de la llengua, especialment entre els més joves. Llegíem als mitjans que el consum de contingut en català a les xarxes socials va augmentar un 72% el 2025. Per tan cal continuar en aquesta línia de guanyar presencia al món de les tecnologies i l’audiovisual.
I un àmbit que val la pena destacar és l’avenç del català al món laboral, on s’hi ha intensificat l’oferta d’aprenentatge i s’està acordant per primera vegada amb els principals agents del sector com ha de ser la política lingüística en l’entorn laboral i empresarial, per reforçar la integració lingüística i social. També en l’àmbit educatiu, s’ha intensificat l’acollida lingüística de l’alumnat nouvingut. I en salut s’han ampliat les vies d’aprenentatge del català per als professionals del sector, per facilitar l’acte sanitari en l’atenció a les persones.
Com a socialistes i progressistes, creiem en la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la millora per a tothom. Per això no podem deixar de banda una eina rellevant com és el Pacte Nacional per la Llengua per fer-ho possible. Cal implementar-lo i generar difusió d’actituds positives envers el català, el seu aprenentatge i el seu ús
Aquesta ha estat una experiència inèdita, que te vocació de transformació real, no sols sobre el paper. S’ha aconseguit posar en marxa algunes transformacions profundes. Trobem que el balanç de la feina feta, globalment, és positiva. Però en molts sectors encara cal treballar a fons. Aquest és el repte per als propers anys de Pacte Nacional per la Llengua i com a grup parlamentari que dona suport a Govern, continuarem impulsant-lo.