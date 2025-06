La democràcia és generosa fins i tot amb els que intenten destruir-la

Cada setmana, en algun indret del món, hi ha eleccions i els trumpistes amb carotes diverses es presenten pels canals que la democràcia els posa a la seva disposició. Avui hi ha eleccions a la presidència de Polònia. Tot i les limitades atribucions d’aquesta presidència, seguirem amb interès el resultat.

Israel i els Estats Units només permeten que una Fundació que controlen els seus governs pugui distribuir el poc menjar per alguns dels supervivents famèlics de tant horror i destrucció. Mentre segueixen bombardejant i fa uns dies mataven a una mare de deu criatures que es dedicava a la pediatria i estava treballant intentant atendre a tota la mainada amb ulls que clamen un bri d’humanitat.

El greu problema de finançament dels programes d’ajuda als refugiats i la desaparició dels programes de suport al desenvolupament, condemnen a mort a milions de persones que es troben en una situació límit. Programes contra el VIH i d’altres malalties infeccioses, la vacunació o l’alimentació mínima per evitar la mort massiva per fam en extenses zones del continent africà.

L’exsecretari de Seguretat Nacional John Bolton diu que a Trump no li preocupa gens les conseqüències socials de les seves decisions. Tampoc li preocupen les implicacions polítiques quan pren decisió sense conèixer ni deixar-se informar sobre equilibris geopolítics de la zona. En la mateixa entrevista diu que la seva obsessió és obtenir el Premi Nobel de la Pau, com el seu predecessor Barack Obama.

Actualment, el president dels Estats Units només el mou l’estratègia de l'“ego”. Cada vegada que fa una trucada als governants de l'Índia o el Pakistan, només pensa en el reconeixement internacional.

Ha descobert que la fatxenderia i les catxes són un instrument i el seu joc irresponsable dels aranzels un instrument de guerra que no el frenen des dels serveis d’intel·ligència militar del Pentàgon, encara que trontollin els mercats i pugui bravatejar amb els que el criticaven quan els seus negocis no anaven prou bé.

El càlcul dels guanys personals de moneda digital (memecoins) es calculen en més de mil milions de dolors des que va arribar a la presidència dels Estats Units en unes activitats que clarament son conflictes d’interessos, però en aquest suïcidi moral que ell encapçala, els delinqüents i criminals són vistos com uns herois.

Aquest esmicolament dels valors morals dels Estats Units on els seus ciutadans esgrimien una vegada i una altra la definició de Lincoln d’un govern del poble i per al poble és el que li ha retret el representant de la prestigiosa Universitat Harvard aquesta setmana: "El nostre sagrat estat de dret està essent atacat. El periodisme està essent atacat. Les universitats com a centre de coneixement estan essent atacades. La llibertat d’expressió ha desaparegut sota una capa de precaució i por de perdre el suport d’un govern que ja no té la voluntat de representar-nos”.

És cert, davant de la repressió i l’acció discrecional i injusta de les autoritats governamentals correm el risc que la por preventiva a la represàlia faci perdre tota la protecció que la ciutadania es mereix arreu del món.

Sempre havíem dit que la democràcia era generosa fins i tot amb els que l’atacaven, però no vam imaginar mai que la follia antidemocràtica convertiria en un show televisiu exempt de qualsevol sentiment d’empatia el centre de poder del país més poderós del món.