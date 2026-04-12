TikTok, biblioteques i assemblees

"Prefereixo omplir TikTok que biblioteques". Aquesta ha estat una de les frases que més s’han destacat de la intervenció de Gabriel Rufián (ERC) en l’acte amb Irene Montero (Podemos) i Xavier Domènech. Un acte que dóna continuïtat al que ja va tenir lloc fa unes setmanes a Madrid amb Emilio Delgado (Más Madrid), i Sarah Santaolalla.
Per què Rufián prefereix omplir TikTok? Perquè com diu el lema de la xarxa social "les tendències comencen aquí". Rufián sap del potencial de la xarxa social, especialment entre la gent jove, i considera que "l'esquerra" no està treballant prou la seva presència a la xarxa a diferència de plantejaments d’extrema dreta, supremacistes... Rufián sap parlar a cop de tuit i segurament aquesta és una de les claus del seu èxit. Però parlar a cop de tuit, a més de mostrar com ell sí que s’ha preocupat de les xarxes socials (Twitter ara X) té efectes secundaris no sempre desitjats. En un tuit contundent difícilment hi cap el dubte, el matís, la complexitat... Hi ha qui no ha trigat gens a atacar Rufián per les seves paraules sobre TikTok i les biblioteques, a defensar les biblioteques, a criticar-lo pel fet que a casa seva la canalla miri TikTok...
Si intentem anar més enllà dels interessos que puguin tenir Rufián, Montero, Delgado, Santolalla o Domènech, convindria reconèixer la importància de plantejar-se com respondre al creixement de les posicions supremacistes que ataquen llibertats i igualtats. Una preocupació que hauria de tenir tothom que aspiri a viure en democràcia, més enllà de si es considera d’esquerres, de dretes, de centre...
També convindria posar en pràctica un principi de generositat interpretativa per entendre que aquesta idea expressada per Rufián no hauria de ser tractada com una crítica a les biblioteques. Vol centrar l’atenció a TikTok. I l’atenció s’hi ha de centrar. No té cap sentit que en aquells espais on més gent es trobi no es faci l’esforç de mostrar allò que vols defensar i que és més difícil de trobar. Així, doncs, convindria pensar i actuar per aconseguir que les xarxes socials que habiten cada dia milers i milers de persones de la nostra societat siguin espais per crear llibertat i igualtat, no discriminació i odi.
Aquesta no és una feina ni fàcil ni ràpida de fer, però és imprescindible. Ens estem preocupant de què emeten les nostres televisions públiques i privades, i una part important de la població dedica molt més temps a TikTok, YouTube, Instagram... Però no n’hi ha prou amb aquesta feina a les xarxes. Tot i entendre, i compartir, la preocupació de Rufián per TikTok, cal tenir present que les biblioteques són imprescindibles i les assemblees també. I els bars, els cafès, els ateneus, els casals, les associacions, els centres culturals i esportius...
Les coincidències de la vida van voler que un dia després de l’acte de Rufián, Montero i Domènech, en una assemblea del Sindicat de Llogateres a Barcelona, es trobessin 300 persones. Aquests espais de trobada, organització i mobilització han estat i continuaran sent fonamentals per aconseguir els canvis socials que es persegueixin. Quan va néixer la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (2009) les seves assemblees van ser espais clau per acompanyar persones desesperades, soles, per a que persones que veien com podien perdre el seu habitatge no culpessin a les persones migrants d’allò que estava passant... I ara, amb tots els problemes que hi ha d’accés a l’habitatge, s’ha de poder valorar les mesures que la mobilització i organització han aconseguit. I seguir perquè els reptes són enormes.
El potencial de l’amplia difusió de les noves xarxes socials ens pot fer perdre de vista la importància de la limitada i lenta presencialitat. La presencialitat de la trobada continua sent fonamental perquè pot aportar una solidesa en la creació de comunitat i democràcia que no trobem en altres vincles. A Caldes de Montbui encara avui és viu l’Ateneu Democràtic i Progressista (1865). A la façana un text diu: “Un ateneu és la unió lliure i fraternal de ciutadans que cerquen, més enllà de la foscor, la llum del coneixement i la cultura. En l’exercici continu per avançar cap al descobriment d’una societat més lliure, més justa i més sàvia.”. A la mateixa façana una cita que ja ha esdevingut clàssica de Josep Anselm Clavé (1824-1874): "Associeu-vos i sereu forts, instruïu-vos i sereu lliures, estimeu-vos i sereu feliços.". Fa dos anys, la Universitat Progressista d’Estiu, amb motiu del dos-cents aniversari del naixement de Clavé va publicar Josep Anselm Clavé: Un artista revolucionari de Raül Aguilar Cestero (Manifest). Una bona lectura per saber-ne més.
Cal tenir present que tot lloc de trobada és espai de socialització i que TikTok es fa més important quan desapareixen o s'afebleixen altres de presencials. Els espais de socialització, particularment els presencials, poden ser un gran antídot contra la difusió i el creixement de les posicions supremacistes i d’extrema dreta perquè permeten una conversa que pot desactivar les seves mentides, el seu odi i el seu egoisme. Les mentides, l’odi i l’egoisme creixen millor en la solitud i l’individualisme. Les veritats, l’amor i la fraternitat neixen i es desenvolupen en els projectes compartits, en els espais de trobada de gent diversa on es poden compartir preocupacions, malestars i projectes. Ho sabem des de fa segles. En aquests espais es van desenvolupar idees d’igualtat i llibertat que s’enfrontaven a l’opressió existent. Avui cal continuar fent el mateix, entenent que TikTok i altres xarxes socials actuals no pot substituir aquests espais, però s’hi ha de poder sumar.